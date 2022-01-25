Galatasaray’a Okan Kocuk transferinde kötü haber! Başkan açıkladı...

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Okan Kocuk konusunda iki kulübün çıkarları doğrultusunda Galatasaray ile anlaşma zemini henüz bulmadık. Çok detay vermek istemiyorum. Galatasaray çok almak istiyorsa kulübümün çıkarlarını düşünmek zorundayım." ifadelerini kullandı.