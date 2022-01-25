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Giriş Tarihi: 26.1.2022 00:10 Son Güncelleme: 26.1.2022 00:13

Galatasaray'a Okan Kocuk transferinde kötü haber! Başkan açıkladı...

Galatasaray’a Okan Kocuk transferinde kötü haber! Başkan açıkladı...

Süper Lig'de bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı ve yedek kalecilerin yetersiz kalması nedeniyle sezon başında Giresunspor'a kiralık gönderilen Okan Kocuk'u geri döndürmek istiyor. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Okan Kocuk'un transferiyle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Süper Lig'de kötü gidişi bir türlü sona erdiremeyen Galatasaray, sezon başında kiralık olarak Giresunspor'a gönderdiği Okan Kocuk'u geri istiyor.

Fernando Muslera'nın sakatlığı ve yedek kalecilerden beklenen performansın alınmaması, Galatasaray'ın gözlerini Okan Kocuk'a çevirmesine neden oldu.

Giresunspor ile Okan Kocuk için görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı ekibe kötü haber geldi.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Okan Kocuk konusunda iki kulübün çıkarları doğrultusunda Galatasaray ile anlaşma zemini henüz bulmadık. Çok detay vermek istemiyorum. Galatasaray çok almak istiyorsa kulübümün çıkarlarını düşünmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'a Okan Kocuk transferinde kötü haber! Başkan açıkladı...
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