Galatasaray’da Burak Elmas’a isyan: Hani verdiğin sözler

Galatasaray'da kötü gidiş tüm hızıyla sürüyor… Yönetimini hatta teknik heyetini değiştiren Başkan Burak Elmas, geçen hafta Florya'da mesai harcadı. Trabzonspor karşılaşması öncesi takımı bir yıl aradan sonra kampa aldırıp, çifte prim sözü verdi ama yine de kötü gidişi engelleyemedi. Son 11 haftada 1 galibiyet alan ve üst üste 4 kez yenilen sarı-kırmızılı takım, düşme hattına iyiden iyiye yaklaşınca camia faturayı Elmas'a kesti. Taraftarın istifasını istediği, üyelerin seçim kararı almasını beklediği Burak Elmas, başkan seçildiği 19 Haziran 2021 tarihinden bu yana vadettiği projeleri hayata geçiremedi.

İŞTE ELMAS'IN YAPAMADIKLARI

- 10 gün içinde transferler bitecek' demesine rağmen Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 5-1 kaybedilen PSV maçına transferler yetişmedi.

- 40 milyon dolar kasa kolaylığı sağlayacağız' vaadinde bulundu ama mali sıkıntı çözülemedi. Futbolcuların iki maaşları içerde.

- 100 milyon dolar yabancı kaynaklı stat sponsorluğu hazır' dedi, çözüm daha düşük rakama Nef'te bulundu.

- Galatasaray'ın haklarını savunacağız' çıkışı yaptı ancak taraftar bu sezon en çok hakem hatasına maruz kalan kulüp olduğuna inanıyor.

- Sistemi değiştireceğiz' diyerek meydan okudu. Futbol Federasyonu ile yaşanan gerginlikten sarı-kırmızılı kulüp zararlı çıktı.

- Fatih Terim'le 3 yıllık proje hazırlamasına rağmen tecrübeli teknik adamın görevine 10 Ocak itibariyle son verdi.

- Yurt dışından bir pilot takım alma düşüncesini hayata geçirdi. Satın alınan Niğde Anadolu 2. Lig'de son sırada.

- Aslan Kart çıkartılacaktı ama bu proje de askıya alındı.

- Florya ve Kemerburgaz için henüz somut adım atılmadı.

- Galatasaray Başkanı olarak 220 günü geride bırakan Elmas, bu süreci iyi yönetemediği gibi yol arkadaşlarından da fire verdi. Sportif AŞ.'den Fatih Terim'e yakınlığı ile bilinen Ali Gücüm, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Köksal Ünlü istifa etti. Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne getirilen Ahu Özyurt görevini bıraktı.

ANLAŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas daha önce bugün basının karşısına çıkacağını açıklamıştı. Ancak Enerjisa Enerji ile yapılacak işbirliği anlaşması herhangi bir sebep açıklanmadan ileri tarihe erteledi.