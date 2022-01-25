Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu!
Giriş Tarihi: 25.1.2022 15:52

Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu!

İHA
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu!

Süper Lig'in formda ekiplerinden Göztepe son 4 maçını kazanarak alt sıralardan kurtulmayı başardı. Son maçında Başakşehir'i 2-1 mağlu eden Göztepe'de Obinna Nwobodo, gösterdiği performansla dikkat çekti. Obinna Nwobodo, Spor Toto Süper Lig'de ilk 23 hafta itibarıyla 3 farklı istatistikte ligin en iyisi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını küme düşme hattında kapatan Göztepe, ikinci yarıda oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak patlama yaptı. Takım halinde oynanan oyunla rakiplerini bir bir yenmeyi başaran Göztepe'de, orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo da istikrarıyla dikkat çekiyor. 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, ilk 23 hafta itibarıyla da bazı istatistiklerde zirveyi kimseye bırakmadı.

TOP KAPMA İSTATİSTİĞİNDE LİGİN EN İYİSİ

Obinna, 220 ikili mücadele kazanarak ligin en iyisi oldu. Rakip sahada 94 sahipsiz top kapan başarılı oyuncu, 92 kez de rakiplerinden top kapma başarısı göstererek ligin en iyisi konumunda bulunuyor.

2023 yılının haziran ayına kadar Göztepe ile sözleşmesi bulunan Nijeryalı orta saha oyuncusuna geçtiğimiz günlerde ABD MLS takımlarından Cincinnati 3 milyon dolar teklifte bulunmuştu. Bu teklifi kabul etmeyen sarı-kırmızılı yönetimin Obinna ile sözleşme uzatmayı planladığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
Dünya Rusya ve Ukrayna'yı konuşurken Çin'den flaş hamle! 39 savaş uçağı ile girdi...
İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı
BOTAŞ İran’a heyet gönderdi! Gerekirse tahkime gidilecek
Kırılganlık sona erdi! İstikrarın anahtarı güçlü TL
Kar İstanbul'u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!
Fatma Girik hakkında bu gerçeği kimse bilmiyordu! Kazandığı ilk para ile bakın ne almış...
Son dakika: THY'den İstanbul Havalimanı kararı! O tarihe kadar durduruldu
Sibel Can'ın kar pozları kızı Melisa Ural'a benzetildi! Giderek gençleşen Sibel Can güzelliğiyle mest etti!
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA