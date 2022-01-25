Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını küme düşme hattında kapatan Göztepe, ikinci yarıda oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak patlama yaptı. Takım halinde oynanan oyunla rakiplerini bir bir yenmeyi başaran Göztepe'de, orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo da istikrarıyla dikkat çekiyor. 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, ilk 23 hafta itibarıyla da bazı istatistiklerde zirveyi kimseye bırakmadı.