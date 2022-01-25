Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması! "Hocamıza söylemedik..."

"Biz gelirken Terim ile çalışacağımızı net belirterek geldik. Diğer adaylar da tasarruflarını dile getirmişti. Göreve gelince hoca ile oturduk ve anlayışı değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Genç, potansiyelli, satabileceğimiz oyuncuları transfer edelim dedim. Fatih Terim'e, 'Futbol aklı olarak siz benim için çok önemlisiniz' dedim."