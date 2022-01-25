Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması! "Hocamıza söylemedik..."
Giriş Tarihi: 25.1.2022 20:54 Son Güncelleme: 25.1.2022 21:17

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması! "Hocamıza söylemedik..."

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Fatih Terim açıklaması! Hocamıza söylemedik...

Son dakika haberi... Galatasaray'da son günlerde yaşanan çalkantılı sürece dair sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, Galatasaray'da şu ana kadar geçirdiği süreci anlattı. Öte yandan Elmas, Fatih Terim'in ayrılığına dair de yaşanan süreci açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bir televizyon kanalında sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Elmas, Fatih Terim'in ayrılık süreci ve yaz aylarında yapılan transferleri anlattı.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"Ghezzal transferinde maliyetinin net 4 milyon avroya geldiğini gördük ve Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili böyle bir karar almamayı uygun gördüm. Listede bulunan oyuncuları transfer ettik hocamızın da onayıyla. Takım böyle kuruldu."

"Biz gelirken Terim ile çalışacağımızı net belirterek geldik. Diğer adaylar da tasarruflarını dile getirmişti. Göreve gelince hoca ile oturduk ve anlayışı değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Genç, potansiyelli, satabileceğimiz oyuncuları transfer edelim dedim. Fatih Terim'e, 'Futbol aklı olarak siz benim için çok önemlisiniz' dedim."

"Aldatılma kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kastettiğini (Fatih Terim için) bilmiyorum."

"Hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var. Federasyonla ciddi görüşmeler yaptık. Takımda da problemler var ama hakemlerle ilgili problemleri bunlarla karıştırmamak lazım."

"Hakemlerin bazı hatalarının istekli yapıldığını düşünüyorum. Hatta federasyonda bizim gitmemizi isteyenlerin bunları yaptırdığını da düşündüm. Hala da düşünüyorum."

"Biz asla yalan söylemedik. Biz projelerimizi 2 aylık sunmadık, 3 sene için seçildik, 3 senede gerçekleştireceğiz dedik. Bize gül bahçesi de sunulmadı."

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

"Son dönemlerde çok fazla yalan bilgi servis edildi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, istediği teknik direktörle, istediği zaman görüşebilir. Buna mecbur."

"Yaz aylarında yeni hoca arayışı olmadı. Çok kısa zamanda böyle bir görüşme oldu. Hocamıza böyle bir görüşme olduğunu söylemedik. Yönetim kurulunda Fatih Hoca'nın kalmasını isteyenler vardı. Değişimin zamanlamasını eleştirenler oldu."

EN ÇOK OKUNANLAR

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
Dünya Rusya ve Ukrayna'yı konuşurken Çin'den flaş hamle! 39 savaş uçağı ile girdi...
Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları FED’e odaklandı: 25 Ocak 2022 gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?
İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği 6 maddelik yeni kararları duyurdu! Üniversitelere tatil, kamu çalışanlarına izin...
BOTAŞ'tan muhalefetin doğal gaz iddialarına net yanıt: İşte 10 maddede doğal gaz gerçeği
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
Son dakika: İBB Sözcüsü Murat Ongun hakkında şok gerçek! Karla mücadele paylaşımlarını Cenevre'deki otelden yaptı
Kırılganlık sona erdi! İstikrarın anahtarı güçlü TL
Sibel Can'ın kar pozları kızı Melisa Ural'a benzetildi! Giderek gençleşen Sibel Can güzelliğiyle mest etti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması! "Hocamıza söylemedik..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA