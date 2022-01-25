Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması! "Hocamıza söylemedik..."

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bir televizyon kanalında sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Elmas, Fatih Terim'in ayrılık süreci ve yaz aylarında yapılan transferleri anlattı.
Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:
"Ghezzal transferinde maliyetinin net 4 milyon avroya geldiğini gördük ve Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili böyle bir karar almamayı uygun gördüm. Listede bulunan oyuncuları transfer ettik hocamızın da onayıyla. Takım böyle kuruldu."
"Biz gelirken Terim ile çalışacağımızı net belirterek geldik. Diğer adaylar da tasarruflarını dile getirmişti. Göreve gelince hoca ile oturduk ve anlayışı değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Genç, potansiyelli, satabileceğimiz oyuncuları transfer edelim dedim. Fatih Terim'e, 'Futbol aklı olarak siz benim için çok önemlisiniz' dedim."
"Aldatılma kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kastettiğini (Fatih Terim için) bilmiyorum."
"Hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var. Federasyonla ciddi görüşmeler yaptık. Takımda da problemler var ama hakemlerle ilgili problemleri bunlarla karıştırmamak lazım."
"Hakemlerin bazı hatalarının istekli yapıldığını düşünüyorum. Hatta federasyonda bizim gitmemizi isteyenlerin bunları yaptırdığını da düşündüm. Hala da düşünüyorum."
"Biz asla yalan söylemedik. Biz projelerimizi 2 aylık sunmadık, 3 sene için seçildik, 3 senede gerçekleştireceğiz dedik. Bize gül bahçesi de sunulmadı."
FATİH TERİM AÇIKLAMASI
"Son dönemlerde çok fazla yalan bilgi servis edildi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, istediği teknik direktörle, istediği zaman görüşebilir. Buna mecbur."
"Yaz aylarında yeni hoca arayışı olmadı. Çok kısa zamanda böyle bir görüşme oldu. Hocamıza böyle bir görüşme olduğunu söylemedik. Yönetim kurulunda Fatih Hoca'nın kalmasını isteyenler vardı. Değişimin zamanlamasını eleştirenler oldu."