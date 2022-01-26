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Giriş Tarihi: 26.1.2022 16:02

Hull City'ye büyük müjde! Transfer yasağı kalktı

AA
Hull City’ye büyük müjde! Transfer yasağı kalktı

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City'de transfer kısıtlamalarının kaldırıldığı açıklandı.

Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından izlenen krediyi geri ödediğimizi ve artık transfer kısıtlamaları altında çalışmadığımızı onaylayabiliriz." denildi.

Açıklamada, kredinin, Kovid-19 nedeniyle kapalı kapılar ardında bir sezondan uzun süre oynadıktan sonra kulübü desteklemek için alındığı hatırlatıldı.

Bu süreçte kredi koşullarının bir parçası olarak maaşlar, transfer ücretleri ve izin verilen oyuncular açısından kulübün kısıtlama altında olduğunu, bu kredinin geri ödenmesi sonrasında ise, transfer kısıtlamalarının bugün kaldırıldığı ifade edildi.

Hull City, 24 takımın mücadele ettiği İngiltere Championship Ligi'nde 29 puanla 19. sırada yer alıyor.

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Hull City'ye büyük müjde! Transfer yasağı kalktı
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