Vitor Pereira Fenerbahçe’nin yıldızını Everton’a götürüyor

İngiliz basınının haberine göre Premier Lig ekibinin sahibi Fardah Moshiri, Portekizli hocayı vizyoner olarak görüyor ve takımını emanet etmek istiyor. Pereira'nın Everton'la anlaşması halinde Çin'den Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği Kim Min-Jae'yi de yanında götüreceği belirtildi.

Haberde, "Everton, Kim ile bağlantılı ikinci kulüp, Napoli de istiyor. Fenerbahçe'nin istediği rakam 20 milyon Euro" ifadeleri yer aldı.

YERLİ SOL BEK HAMLESİ

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında sedye ile sahayı terk eden Novak'ın sakatlığının ardından sol bek konusunda arayışını hızlandırdı. Bu mevkiye Türk oyuncu isteyen Kanarya, Sivasspor'da yıllardır istikrarlı bir performans gösteren Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncu için için henüz kulübüyle temasa geçmediği ancak önümüzdeki günlerde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın aranacağı öğrenildi.

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Uğur, F.Bahçe'de forma giymeye sıcak.