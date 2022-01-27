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Giriş Tarihi: 27.1.2022 18:11

Altay'ın yeni hocası Serkan Özbalta oldu

DHA
Altay’ın yeni hocası Serkan Özbalta oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da dün teknik direktör Mert Nobre ile yolları ayıran yönetim, göreve son olarak Manisa FK'yı çalıştıran Serkan Özbalta'yı getirdi.

Genç teknik adam, siyah-beyazlı kulüpte bu sezon Mustafa Denizli ve Mert Nobre'nin ardından göreve gelen üçüncü isim oldu. Siyah-beyazlı ekibin 1999-2000 sezonundaki Süper Lig kadrosunda futbolcu olarak görev yapan genç teknik adam, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Keçiörengücü'nü 2018-19, Manisa FK'yı 2020-21 sezonlarında TFF 1'inci Lig'e çıkaran Serkan Özbalta, 2002'de futbolcu olarak veda ettiği Altay'a 20 sene aradan sonra "Teknik Direktör" olarak döndü. Serkan Özbalta ile siyah-beyazlı ekibin yolları 1999 yılında kesişti. O sezon Erzincanspor'dan transfer edilen Özbalta, Altay U21 Takımı'nda forma giydi. Sonrasında Mersin İY, Keskinspor, Seyhan Belediyespor'a kiralanan Özbalta, 1999-2000'de ise Altay'ın Süper Lig'deki kadrosunda yer aldı.

ÖZBALTA: BURASI BÜYÜK ALTAY

Keçiörengücü'nü evinde maç kaybetmeden, Manisa FK'yı ise namağlup unvanı ve gol rekorlarıyla TFF 2'nci Lig şampiyonu yapan Özbalta, Altay ile sözleşme imzalayıp Antalya kampına katılmak için yola çıktı. Süper Lig'i siyah-beyazlı kulübü ve takımı yakından tanıdığını vurgulayan Özbalta, "20 yıllık bir aradan sonra Altay'a dönmek çok güzel bir duygu. Burası, Büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor" vurgusu yaptı.

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Altay'ın yeni hocası Serkan Özbalta oldu
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