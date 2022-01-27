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Giriş Tarihi: 27.1.2022 14:06 Son Güncelleme: 27.1.2022 14:12

Beşiktaş Antalya'da 10 isimden yoksun çalıştı

Beşiktaş Antalya’da 10 isimden yoksun çalıştı

Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için dün Antalya'da kampa giren Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki günün ilk antrenmanında, taktik çalıştı. Siyah-beyazlılarda antrenmana, 10 oyuncu katılmadı.

Beşiktaş, Antalya'da lig hazırlıklarına 10 eksikle sürdürdü. Siyah beyazlı ekip, hazırlıkların ikinci çalışmasını, akşam saatlerinde yapacak.

Beşiktaş, FIFA'nın milli maç takvimi nedeniyle lige verilen arada, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, sabah saatlerinde Belek turizm merkezinde bulunan tesislerde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kaleciler, kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Teknik direktör Karaveli, kampa getirilen genç oyuncularla yakından ilgilenirken, zaman zaman çalışmayı durdurarak ne yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Antrenmanın sonunda Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Batshuayi, teknik direktör Önder Karaveli eşliğinde şut çalışması yaptı.

Siyah-beyazlılarda antrenmana, 10 oyuncu katılmadı. Medipol Başakşehir ile anlaşan Salih Uçan ve Valentine Roseier salonda çalışırken, hava muhalefeti nedeniyle kampa gelemeyen Ghazzal ve Vida, milli takım kamplarında buluna Atiba ile Larin, sakatlıklarından dolayı İstanbul'da tedavi olan Josef De Souza, Umut Meraş, N'Koudou ve kaleci Mert Günok çalışmada yer almadı.



Siyah beyazlılar, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.

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Beşiktaş Antalya'da 10 isimden yoksun çalıştı
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