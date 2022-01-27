Beşiktaş Antalya’da 10 isimden yoksun çalıştı

Siyah-beyazlılarda antrenmana, 10 oyuncu katılmadı. Medipol Başakşehir ile anlaşan Salih Uçan ve Valentine Roseier salonda çalışırken, hava muhalefeti nedeniyle kampa gelemeyen Ghazzal ve Vida, milli takım kamplarında buluna Atiba ile Larin, sakatlıklarından dolayı İstanbul'da tedavi olan Josef De Souza, Umut Meraş, N'Koudou ve kaleci Mert Günok çalışmada yer almadı.





Siyah beyazlılar, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.