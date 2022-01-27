Fenerbahçeli Miguel Crespo, taraftara seslendi: "Bütün futbolcular için önemi var"

"HER GÜN DAHA FAZLASINI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Bireysel performansıyla ilgili olarak Miguel Crespo, "Daha önceki röportajlarda da belirttiğim gibi ben her gün bir gün öncesinde daha da fazlasını göstermeye çalışıyorum. Her gün antrenmanlarda en iyimi göstermeye çalışıyorum. Bunların da meyvesini performansımı arttırarak aldım. Tabii ki takım arkadaşlarımı zaman içinde daha fazla tanımam da performansımı arttırmam anlamında bana çok yardımcı oldu. Onların varlığı benim de performansımı artırıyor. Bu yüzden çok mutluyum. Umarım performansım bu şekilde artarak devam eder" değerlendirmesini yaptı.

"TARAFTAR DESTEĞİNİN BÜTÜN FUTBOLCULAR İÇİN BÜYÜK ÖNEMİ VAR"

Taraftarların kendisine olan destekleriyle ilgili de konuşan Crespo, "Hiç şüphe yok ki taraftarlarımızın desteği bizler için çok önemli. Bireysel değil, takım olarak onların desteğine çok ihtiyacımız var. Onların bize göstermiş olduğu desteğin bütün futbolcular için çok büyük önemi var. Böyle devam etmelerini istiyorum. Her zaman yanımızda olsunlar, bizi desteklesinler. Biz onları mutlu edebilmek için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.