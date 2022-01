Fenerbahçeli Miguel Crespo, taraftara seslendi: "Bütün futbolcular için önemi var"

"BURASI KAZANMA KÜLTÜRÜ OLAN BİR KULÜP"

Fenerbahçe'nin kazanma kültürü olan bir kulüp olduğuna vurgu yapan Crespo, bu sezon işlerin iyi gitmediğini, dolayısıyla bu alışkanlığı geri getirmek istediklerini dile getirerek, "Futbolcularla kendi aramızda yorumlar yapıyoruz çünkü burada hepimiz kazanmak istiyoruz. Burası kazanma kültürü olan bir kulüp. Bu sezon maalesef işler istediğimiz gibi gitmedi, kaybettiğimiz puanlar oldu. Bizim tek hedefimiz takımın kazanma alışkanlığını tekrar geri getirmek. Bütün hedefimiz bu. Hedefimizin bilincindeyiz, kendi aramızda da bu tarz konuşmalar yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

"HERKESİN KENDİNİ HAZIR TUTMASI GEREKİYOR"

Crespo, pandemi koşulları ve sakatlıklarla ilgili de değerlendirmeler yaparak, şunları söyledi:

"Bu şartlar her takımı çok fazla etkiliyor. Bu da şu anlama geliyor; her oyuncu her zaman hazır olmalı. Bugün süre alan oyuncular yarın sakatlık veya pandemi sebebiyle süre alamadığında bugün süre alamayan oyunculara şans gelecektir. Dolayısıyla herkesin kendini hazır tutması gerekiyor. Bütün dünyayı etkileyen pandemi var. Futbolda sakatlıklar olabiliyor. Dolayısıyla herkese şans gelecektir. Herkesin kendini hazır tutması gerekiyor ve bizim bir olduğumuzu, Fenerbahçe olduğumuzu ve hedefimizin bir olduğunu unutmadan çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor."

Gol sevinçleriyle ilgili de konuşan başarılı oyuncu, "Benim tarzım bu. İçimdeki mutluluğu her zaman dışarı vurmak istiyorum. Sadece taraftarlarımız değil, kız arkadaşım da bana sürekli bir şeyler söyledi, dile getirdi. O an içimden gelen otomatik bir hissin dışa vurumu. Bir sonraki sefer belki bu anlamda daha dikkatli olurum ama içimden geleni tutmayı seven biri değilim" ifadelerini kullandı.