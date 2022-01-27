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Giriş Tarihi: 27.1.2022 09:45

Galatasaray'da Omar sevinci! 13 ay sonra dönüyor

Galatasaray’da Omar sevinci! 13 ay sonra dönüyor
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Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Geçirdiği talihsiz kaza sonrası 1 yıldan uzun süredir futboldan uzak kalan Omar Elabdellaoui, sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Milli arayı fırsat bilen Galatasaray, Florya'da Tuzlaspor ile karşılaşacak. Bu hazırlık maçı, Omar Elabdellaoui için büyük önem taşıyor. Tecrübeli oyuncunun sergileyeceği performansa göre takımdaki geleceği belli olacak.

En son 26 Aralık 2020'de Trabzon'da maça çıkan Norveçli sağ bek, 13 ay sonra sahalara dönmüş olacak. Yaşadığı kaza sonrası iki gözünden de operasyonlar geçiren Omar'ın sol gözü tamamen iyileşirken, görme kaybı olan sağ gözüne ABD'de kök hücre ve kornea nakli yapıldı.

Doktorlar ve sağlık heyeti sonunda, "Oynayabilir" raporu verince 30 yaşındaki oyuncu, bireysel çalışmalarını tamamladı ve takımla idmanlara çıkmaya başladı. Torrent, Tuzlaspor maçında deneyeceği Omar'ı yeterli görürse oyuncunun lisansı çıkartılacak.

FLORYA'DAN ASLANTEPE'YE
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışından Florya olumsuz etkilendi. Tesisteki sahanın karla kaplı olması üzerine dünü boş geçmek istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, Aslantepe'nin yolunu tuttu. Nef Stadı'nda yapılan antrenmanla hazırlıklar devam etti.

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Galatasaray'da Omar sevinci! 13 ay sonra dönüyor
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