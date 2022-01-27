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Giriş Tarihi: 27.1.2022 11:00

Galibiyete hasret kalan Altay, teknik direktörlük için adayını buldu!

DHA
Galibiyete hasret kalan Altay, teknik direktörlük için adayını buldu!

Süper Lig'de son 16 maçını kazanamayın ve üst üste son 8 maçını kaybeden Altay hüsran yaşıyor. Süper Lig'in yeni ekibi Mustafa Denizli ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcısı Mert Nobre'yi geçici olarak göreve getirmişti. Mert Nobre ile dün yollar ayrıldı. Altay, teknik direktörlük için Serkan Özbalta ile iletişime geçti.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Mustafa Denizli'den sonra dün teknik direktör Mert Nobre ile de 3 maç sonunda yollarını ayıran yönetimin, Serkan Özbalta ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Son olarak bu sezon Manisa Futbol Kulübü'nde görev alan 42 yaşındaki teknik adamın son dakika pürüzü çıkmaması halinde sözleşme imzalayıp siyah-beyazlı takımın Antalya kampına katılacağı belirtildi.

MANİSA FK'YI NAMAĞLUP ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Kariyerinde 3 sezon Keçiörengücü'nü çalıştırdıktan sonra geçen sezon 2'nci Lig'de Manisa FK'yı namağlup şampiyon yapan teknik direktör Özbalta, bu sezon 1'inci Lig'de siyah-beyazlıların başında 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 galibiyet gördü. Futbolcuyken Altay'ın U21 takımında forma giyen genç çalıştırıcı göreve gelirse düşme hattındaki eski kulübünü kümede tutmaya çalışacak. Özbalta, Süper Lig'de ilk kez çalışacak.

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Galibiyete hasret kalan Altay, teknik direktörlük için adayını buldu!
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