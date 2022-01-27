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Giriş Tarihi: 27.1.2022 22:22 Son Güncelleme: 27.1.2022 22:58

Hull City'de Şota Arveladze dönemi! Resmen açıklandı...

Hull City’de Şota Arveladze dönemi! Resmen açıklandı...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktörlük görevine Şota Arveladze'yi getirdi. Gürcü teknik adamla 2.5 yıllık anlaşma sağlandı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktörlük için Şota Arveladze ile anlaşma sağlandı.

Hull City Kulübü, 48 yaşındaki Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve İsrail'de Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota Arveladze, son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımında görev yapmıştı.

Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City Kulübü, Haziran 2019'dan beri teknik direktörlük görevini üstlenen Grant McCann ile yollarını ayırmıştı.

İngiltere Championship'te 29 puana sahip Hull City, 19. sırada yer alıyor.

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Hull City'de Şota Arveladze dönemi! Resmen açıklandı...
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