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Giriş Tarihi: 27.1.2022 17:41 Son Güncelleme: 27.1.2022 17:51

Son dakika: Trabzonspor 3 transferi birden KAP'a bildirdi!

Son dakika: Trabzonspor 3 transferi birden KAP’a bildirdi!

Son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluğun favori adaylarından birisi olan Trabzonspor, 3 transferi daha KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, genç futbolcular Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör ile 4.5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Son dakika haberi... Trabzonspor, Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Batuhan Kör, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ile resmi sözleşme imzaladı.

Bordo-mavililer, 3 futbolcuyu da 4,5 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

3 futbolcunun da sözleşmesinde şu şartlar yer alıyor:

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."

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Son dakika: Trabzonspor 3 transferi birden KAP'a bildirdi!
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