Son dakika: Trabzonspor 3 transferi birden KAP’a bildirdi!

Son dakika haberi... Trabzonspor, Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Batuhan Kör, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ile resmi sözleşme imzaladı.

Bordo-mavililer, 3 futbolcuyu da 4,5 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

3 futbolcunun da sözleşmesinde şu şartlar yer alıyor:

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."

