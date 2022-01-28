Fenerbahçe’de Berke Özer kararını verdi! Taraftarın tepkisinden sonra...

Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe'de kaleye geçen 21 yaşındaki Berke Özer'in aklı Avrupa'ya kaydı… Görev yaptığı 13 lig maçında 16 gol yiyen, sadece 3 karşılaşmada kalesini gole kapatan Berke, 1-1 biten Sivasspor maçında yediği golle eleştirilerin hedefine oturmuştu.