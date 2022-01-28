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Giriş Tarihi: 28.1.2022 18:26 Son Güncelleme: 28.1.2022 18:29

Fenerbahçe'de Berke Özer kararını verdi! Taraftarın tepkisinden sonra...

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe’de Berke Özer kararını verdi! Taraftarın tepkisinden sonra...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan genç kaleci Berke Özer, sarı-lacivertli takımda görev yaptığı maçlarda beklentileri karşılayamadı. Berke Özer, Fenerbahçe taraftarından gördüğü tepkiler üzerine ayrılık kararı aldı ve rotasını Avrupa'ya çevirdi.

Sivas deplasmanında yediği golle, taraftarın büyük tepkisini alan ve sosyal medya hesaplarını kapatan genç kaleci, kariyer planını yeniden gözden geçirmeye başladı.

Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe'de kaleye geçen 21 yaşındaki Berke Özer'in aklı Avrupa'ya kaydı… Görev yaptığı 13 lig maçında 16 gol yiyen, sadece 3 karşılaşmada kalesini gole kapatan Berke, 1-1 biten Sivasspor maçında yediği golle eleştirilerin hedefine oturmuştu.

Yapılan yorumlar nedeniyle büyük üzüntü yaşayan ve sosyal medya hesaplarını askıya alan genç eldiven, kariyer hesaplarında Avrupa'yı ön plana çekti.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN AYINDA BİTECEK

Fenerbahçe ile olan 4 yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek olan Berke, geçtiğimiz eylül ayından bu yana yönetimle pazarlıklarını sürdürmüş, anlaşma aşamasına gelmişti.

Hatta son yapılan teklife 'evet' yanıtını verip son sözü Başkan Ali Koç'a bırakmıştı. Ancak Sivasspor maçı sonrası yaşananlar, oyuncunun kararını gözden geçirmesine sebep oldu. "Fenerbahçe'de kesin kaldı" denilen Berke, Avrupa seçeneğini gündemine aldı.

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Fenerbahçe'de Berke Özer kararını verdi! Taraftarın tepkisinden sonra...
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