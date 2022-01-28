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Giriş Tarihi: 28.1.2022 10:32

Fenerbahçe'ye Fildişi Sahilli sol bek! Anlaşma tamam

Fenerbahçe’ye Fildişi Sahilli sol bek! Anlaşma tamam

Fenerbahçe, aradığı sol beki Fransa'da buldu. Sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'te forma giyen Ghislain Konan'la ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Fransız ekiplerinden Reims'te forma giyen Ghislain Konan'la anlaşmaya varmış ve iş kulübüne kalmıştı.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Reims ile de el sıkıştı. 26 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek Kanarya'nın, kadrosunda 14 yabancı olduğu için bu transferi açıklamadan önce 1 oyuncusuyla yolları ayırması gerekiyor.

Konan bu sezon Reims'in ligde oynadığı 22 maçın 17'sinde forma giyerken tamamına ilk 11'de başladı. 1 gol atıp, 2 asist yaptı

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Fenerbahçe'ye Fildişi Sahilli sol bek! Anlaşma tamam
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