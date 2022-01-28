Galatasaray’ın rakibi Tuzlaspor! Omar 13 ay sonra ilk 11’de

Son dakika... Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, toparlanarak çıkışa geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Ligin 24. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, lige verilen arayı fırsat bilerek Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Cimbom'un Spor Toto 1. Lig ekibine karşı sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Galatasaray'da Omar Elabdellaoui sevinci yaşandı.
OMAR GERİ DÖNDÜ!
Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yüzünden ve gözünden yaralanan Omar, yaklaşık 13 aylık tedavi ve antrenman sürecinin ardından sahalara döndü.
İspanyol hoca Domenec Torrent, Omar'a Tuzlaspor karşısında ilk 11'de şans verdi. 29 yaşındaki futbolcu, en son 26 Aralık 2020'de Süper Lig'deki Trabzonspor maçında oynamıştı.
İLK 11'LER...
Galatasaray: Berk, Omar Elabdellaoui, Taylan, van Aanholt, Kerem, Oğulcan, Aytaç Marcao, Barış, Bartuğ, Halil.
Tuzlaspor: Angeler, Samet, Posmac, Rotman, Ferhat, Diack, Aykut, Tayfun, Onat Kutay, Ezeh, Ahmet.
GALATASARAY 1-2 TUZLASPOR
15' Angeler (Kendi kalesine)
20' Ezeh
28' Ezeh