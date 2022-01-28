Galatasaray’ın rakibi Tuzlaspor! Omar 13 ay sonra ilk 11’de

Ligin 24. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, lige verilen arayı fırsat bilerek Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Cimbom'un Spor Toto 1. Lig ekibine karşı sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Galatasaray'da Omar Elabdellaoui sevinci yaşandı.