Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de Şefik Abalı ile yollar ayrıldı!
Giriş Tarihi: 28.1.2022 15:38 Son Güncelleme: 28.1.2022 15:38

Göztepe'de Şefik Abalı ile yollar ayrıldı!

AA
Göztepe’de Şefik Abalı ile yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yönetim kurulu üyesi Aktuğ Sönmez, sezon başında Avusturya ekibi SKU Amstetten'e kiraladıkları genç oyuncu Şefik Abalı ile yolları ayırdıklarını bildirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yönetim kurulu üyesi Aktuğ Sönmez, sezon başında Avusturya ekibi SKU Amstetten'e kiraladıkları genç oyuncu Şefik Abalı ile yolları ayırdıklarını bildirdi.

Aktuğ Sönmez, yaptığı açıklamada, Şefik Abalı'nın Avusturya'da yetişmiş ve profesyonel olmuş bir oyuncu olduğunu hatırlattı. Kendisini sezon başında bedelsiz olarak kulübe kazandırıp gelişiminin devam etmesi için tekrar kiraladıklarını aktaran Sönmez, "Kiralık gittiği kulüpte fazla forma şansı bulamaması sebebiyle kulübüyle karşılıklı olarak ayrılma kararı aldılar. Şefik bundan sonraki futbol yaşantısını Avrupa'da sürdürmek istemesi sebebiyle kendisiyle anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır SABAH’a konuştu: Suikast silahı Mogan gölü’nde
Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun 'BOT' oyunu: İmamoğlu'na destek atarken fena yakalandı
CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı ardı ardına istifa getirdi
İmamoğlu'nun balık sefasına tepkiler sürüyor! "Gündeminde İstanbul yok"
Son dakika | Rusya Ukrayna krizinde yeni açıklama: Savaş çıkar mı?
SON DAKİKA: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in paylaşımı yürekleri sızlattı!
İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!
Yalnız Kurt dizisi için heyecan dorukta! 15 Temmuz hain darbe girişiminin perde arkasını Yalnız Kurt aydınlatacak!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Sosyal medyadaki dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.
Son dakika: Beşiktaş'ın iç transferdeki tek umudu! 4 isimle yollar ayrılıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de Şefik Abalı ile yollar ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA