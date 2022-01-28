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Giriş Tarihi: 28.1.2022 21:35

Osayi-Samuel'den Vitor Pereira sözleri: "Çok şey öğrendim..."

AA
Osayi-Samuel’den Vitor Pereira sözleri: Çok şey öğrendim...

Fenerbahçe futbolcu Bright Osayi-Samuel, mücadele ettikleri kulvarlarda kupa alacaklarına inandığını söyledi. Osayi-Samuel, eski hocası Vitor Pereira'dan da bahsederek ondan çok şey öğrendiğini ifade etti.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Şu an içinde bulunduğumuz durum zor olsa da her kulvarda hedefimiz daima kazanmak ve sonuna kadar gitmektir." dedi.

Önlerinde alabilecekleri bir veya iki kupa olduğunu vurgulayan Osayi-Samuel, "Özellikle Konferans Ligi'nde bu başarıyı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde Türkiye Kupası da hedeflerden biri. Ligde de inanmaya devam etmeliyiz. Rakiplerimizin de puan kayıpları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Takımın eski teknik direktörü Vitor Pereira döneminde defansif yönünü daha da geliştirdiğini belirten sarı-lacivertli futbolcu, taraftarların da kendilerine inanmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Vitor Pereira ile çalıştığımız dönemlerde; çalıştığım diğer hocalara göre kıyaslarsam, defansif yönümü daha da geliştirdim. Bu konuda ondan çok şey öğrendim. Dolayısıyla bu konuya pozitif bakıyorum."

"Onları iyi anlıyorum. Elde ettiğimiz neticelerden dolayı üzgünler, hayal kırıklığı yaşıyorlar. Kötü neticelerden sonra bireysel ve takım olarak kendimizi çok üzgün hissediyoruz. Beraber olursak hedefe daha sağlıklı ve istikrarlı şekilde yürüyebiliriz."

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Osayi-Samuel'den Vitor Pereira sözleri: "Çok şey öğrendim..."
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