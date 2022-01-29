Bafetimbi Gomis’ten tarafatarı heyecanlandıran mesaj!

Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i renklerine katmak için dört koldan saldırıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Al Hilal'le sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncunun menajerinin yarım sezonluğuna 1.5 milyon Euro ve en az 1.5 yıllık sözleşme isteği ile sıkıntı yaşıyor.
"BEN HER ZAMAN SÖZÜMÜ TUTARIM"
Gomis'in eski takım arkadaşları ve taraftarlar ise sosyal medya ve telefon trafiğinde... Fransız oyuncu, dün kazandığı kupalarla yaptığı paylaşımın altına "Ben her zaman sözlerimi tutarım" notunu düştü.
"İNŞALLAH" YANITINI VERDİ
Bir taraftar, bu paylaşıma "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" mesajını attı. Yıldız futbolcu da "İnşallah" diyerek yanıt verdi.
TORRENT'TEN TRANSFERE İZİN
Gomis'in alınmasına onay veren İspanyol çalıştırıcının, "Takımda tecrübeli ve liderlik yapacak isimlere çok ihtiyacımız var. Gomis bize iyi olur. Golcümüz yok" dediği öğrenildi. Torrent ayrıca Gomis'in gelmesi halinde Halil Dervişoğlu'nu 10 numara pozisyonunda oynatacağını söyledi.
GOMİS YARIM SEZON İÇİN 1.5 MİLYON EURO İSTEDİ
Bu arada Galatasaraylı kurmayların 5 aylık sözleşme teklifinde bulunduğu Fransız yıldızın, 1 buçuk yıllık kontrat beklentisinde olduğu kaydedildi.
Gomis yarım sezon için 1.5 milyon Euro istedi. Galatasaray ise 800 bin Euro teklif etti. Taraflar arasındaki pazarlık sürerken golcü futbolcu son takımında yılda 5 milyon Euro kazanıyordu.