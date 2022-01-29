Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bafetimbi Gomis'ten tarafatarı heyecanlandıran mesaj!
Giriş Tarihi: 29.1.2022 08:59 Son Güncelleme: 29.1.2022 09:15

Bafetimbi Gomis'ten tarafatarı heyecanlandıran mesaj!

Bafetimbi Gomis’ten tarafatarı heyecanlandıran mesaj!

Süper Lig'de küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 3'e düşen Galatasaray kabus gibi bir sezon geçiriyor. Transfer müjdesi veren Başkan Burak Elmas geçtiğimiz günlerde "Gomis ile görüşüyoruz" sözlerini kullanmıştı. Fransız oyuncunun dünkü mesajı taraftarı heyecanlandırdı. İşte Bafetimbi Gomis'in o mesajı...

Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i renklerine katmak için dört koldan saldırıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Al Hilal'le sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncunun menajerinin yarım sezonluğuna 1.5 milyon Euro ve en az 1.5 yıllık sözleşme isteği ile sıkıntı yaşıyor.

"BEN HER ZAMAN SÖZÜMÜ TUTARIM"

Gomis'in eski takım arkadaşları ve taraftarlar ise sosyal medya ve telefon trafiğinde... Fransız oyuncu, dün kazandığı kupalarla yaptığı paylaşımın altına "Ben her zaman sözlerimi tutarım" notunu düştü.

"İNŞALLAH" YANITINI VERDİ

Bir taraftar, bu paylaşıma "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" mesajını attı. Yıldız futbolcu da "İnşallah" diyerek yanıt verdi.

TORRENT'TEN TRANSFERE İZİN

Gomis'in alınmasına onay veren İspanyol çalıştırıcının, "Takımda tecrübeli ve liderlik yapacak isimlere çok ihtiyacımız var. Gomis bize iyi olur. Golcümüz yok" dediği öğrenildi. Torrent ayrıca Gomis'in gelmesi halinde Halil Dervişoğlu'nu 10 numara pozisyonunda oynatacağını söyledi.

GOMİS YARIM SEZON İÇİN 1.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Bu arada Galatasaraylı kurmayların 5 aylık sözleşme teklifinde bulunduğu Fransız yıldızın, 1 buçuk yıllık kontrat beklentisinde olduğu kaydedildi.

Gomis yarım sezon için 1.5 milyon Euro istedi. Galatasaray ise 800 bin Euro teklif etti. Taraflar arasındaki pazarlık sürerken golcü futbolcu son takımında yılda 5 milyon Euro kazanıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: ABD'den Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklama! Putin'e gözdağı: Felaket olur
Son dakika haberi! Resmi Gazete'de yayımlandı! Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açıkladı
Kendi servis ettiği görüntüleri unuttu, gazetecileri hedef aldı! İBB'den FOX'a 'görüntülü yalan haber' desteği
Bakırköylülerden Kılıçdaroğlu'na protesto
ABD Başkanı Biden ziyaret edecekti! Saatler önce köprü faciası: Çok sayıda yaralı!
Son dakika: Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır SABAH’a konuştu: Suikast silahı Mogan Gölü’nde
Yalnız Kurt'ta nefes kesen sahne: Kaç oğlum...
Son dakika: Sanayide enerji kısıtlaması yarın bitiyor! Bakan Dönmez duyurdu
Ceyda Ateş o anları anlattı! “Talia’yı kucağıma aldığımda kaygılarım başladı”
ARKADAŞINA GÖNDER
Bafetimbi Gomis'ten tarafatarı heyecanlandıran mesaj!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA