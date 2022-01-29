Bafetimbi Gomis’ten tarafatarı heyecanlandıran mesaj!

TORRENT'TEN TRANSFERE İZİN

Gomis'in alınmasına onay veren İspanyol çalıştırıcının, "Takımda tecrübeli ve liderlik yapacak isimlere çok ihtiyacımız var. Gomis bize iyi olur. Golcümüz yok" dediği öğrenildi. Torrent ayrıca Gomis'in gelmesi halinde Halil Dervişoğlu'nu 10 numara pozisyonunda oynatacağını söyledi.