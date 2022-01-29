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Giriş Tarihi: 30.1.2022 00:09 Son Güncelleme: 30.1.2022 00:09

Burkina Faso, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde

AA
Burkina Faso, Afrika Uluslar Kupası’nda yarı finalde

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Burkina Faso, yarı finale çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen ve Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Burkina Faso ile Tunus, Garoua kentindeki Roumde Adjia Stadı'nda karşılaştı.

Burkina Faso, 45+3. dakikada Dango Ouattara'nın attığı golle maçı 1-0 kazanarak son 4 takım arasına kaldı. Ouattara, 83. dakikada ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Turnuvada 2013'te final oynama başarısı gösteren Burkina Faso, yarınki Senegal-Ekvator Ginesi maçının galibiyle 3 Şubat'ta oynanacak yarı finalde karşılaşacak.

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Burkina Faso, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde
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