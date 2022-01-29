Galatasaray ile Luis Campos anlaştı! İşte kazanacağı ücret...

DİAGNE'NİN YERİNİ DOLDURACAĞIZ!

Başkan Burak Elmas, genel kurul üyeleriyle yaptığı sohbette transferler hakkında da bilgi verdi. "Diagne'nin dönüşü nisan ayını bulacak. Yerini uygun bütçeyle dolduracağız" ifadesini kullanırken, "Gedson konusunu gördükten sonra imzalar atılmadan hiçbir transfer için %100 bitti demem" diye konuştu. Kemerburgaz projesinin izinlerinin de alındığını bildiren Elmas, "İnşaata en kısa sürede başlayacağız" dedi.