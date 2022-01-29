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Giriş Tarihi: 29.1.2022 12:37 Son Güncelleme: 29.1.2022 12:43

Galatasaray ile Luis Campos anlaştı! İşte kazanacağı ücret...

Galatasaray ile Luis Campos anlaştı! İşte kazanacağı ücret...

Galatasaray, geçen hafta İstanbul'a getirdiği Portekizli futbol adamı Luis Campos ile anlaşmaya vardı. Zoom üzerinden genel kurul üyelerinin sorularını Burak Elmas, anlaşmayı açıklarken Campos'u kazanacağı ücret de belli oldu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği Luis Campos, teklifi kabul etti. Portekizli dünyaca ünlü futbol adamı, Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapacak.

Campos transferler, oyuncu satışı ve altyapı konularında sarı-kırmızılı kulübe yardımcı olacak. Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını tribünden izleyen Campos'un aylık 100 bin Euro maaş alacağı bildirildi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas da dün Zoom üzerinden genel kurul üyelerinin sorularını yanıtlarken, "Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucu prensipte anlaştık" diyerek ünlü futbol adamının kendisine danışmanlık yapacağını teyit etti.

DİAGNE'NİN YERİNİ DOLDURACAĞIZ!

Başkan Burak Elmas, genel kurul üyeleriyle yaptığı sohbette transferler hakkında da bilgi verdi. "Diagne'nin dönüşü nisan ayını bulacak. Yerini uygun bütçeyle dolduracağız" ifadesini kullanırken, "Gedson konusunu gördükten sonra imzalar atılmadan hiçbir transfer için %100 bitti demem" diye konuştu. Kemerburgaz projesinin izinlerinin de alındığını bildiren Elmas, "İnşaata en kısa sürede başlayacağız" dedi.

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Galatasaray ile Luis Campos anlaştı! İşte kazanacağı ücret...
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