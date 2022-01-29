Galatasaray’da kaleci sorunu çözülüyor! Roman Bürki ile anlaşma sağlandı...

Galatasaray, yılan hikâyesine dönen kaleci krizinden çıkıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, prensip anlaşmasına vardığı Dortmund'dan Roman Bürki'yi yarın İstanbul'a getiriyor. Alman kulübü, 1.5 yıllık sözleşmesi olan 31 yaşındaki İsviçreli kalecisini kiralık göndermeyi kabul etti. 4 aylık anlaşma son anda bir pürüz çıkıp bozulmazsa, Uruguaylı kaptanı Muslera dönene kadar Galatasaray'ın yeni kalecisi Bürki olacak. Kiralık sözleşmeye satın alma opsiyonu koyulacağı öğrenildi.



GİRESUN OKAN'I GERİ VERMEDİ

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olacak Luis Campos da bu transfere onay verdi. Campos, takım hakkındaki ilk değerlendirmesinde, "Acil kaleci takviyesi yapmalısınız" tavsiyesinde bulunmuştu. Giresunspor'da kiralık olarak görev yapan Okan Kocuk'u geri almak için resmi girişimde bulunan Aslan, Karadeniz ekibi ile anlaşma sağlayamayınca İsviçreli file bekçisi ile temasa geçti ve transferi bitirdi. Başkan Elmas, "Muslera'nın yokluğunda Roman Bürki ile anlaştık" diyerek 1 numaralı krize son verdiklerini bildirdi.



ROMAN BÜRKİ KİMDİR?

-2005 yılında Münsingen altyapısında başlayan futbol kariyeri İsviçre ekipleri Young Boys, Thun, Schaffhausen, Grasshoppers'te devam etti. 2014 yılında Grasshoppers'ten, 1.8 milyon Euro bonservisle Freiburg'a gitti. 1 Temmuz 2015'te B.Dortmund'a imza attı.

-Bu sezon Bundesliga'da kaleye geçmedi. Geçen sezon 19 maçta forma giydi.

-Bundesliga kariyerinde 209 maçta 263 gol yedi, 69 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

-FC Thun'da oynayan stoper Marco Bürki'nin abisi.