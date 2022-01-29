Gaziantep’ten Oğulcan Çağlayan açıklaması!

"BİZİM YEDEK KULÜBEMİZDEKİ İSİMLER BAŞKA TAKIMLARDA DİREKT OYNAR"

Transfer döneminde yapılacak olan takviyeler hakkında da konuşan Fikret Kileci, "Şu anda Türkiye'de kadro derinliği en fazla olan takımlardan birisi biziz Şu anda çok elzem bir ihtiyacımız yok. Tabii iyi bir forvet, iyi bir orta saha oyuncusu ya da başka bölgelerde, özellikle genç oyuncu konusunda ilgimiz var. Ama aman aman aradığımız bir oyuncu yok. Hakikaten kadro derinliğimiz çok fazla. Dolayısıyla bizim şu an için özellikle aradığımız bir oyuncu yok. Bugün Türkiye'de bütün kulüpler mali bir krizin içindeler. Siz bir tarafta kendi oyuncularınızla ilgili mali problemlerinizi çözmeden, öbür tarafta mali problem oluşturacak oyuncuları transfer etmeye çalışmamalısınız. Popülizm yapmamak lazım, bu yanlış bir şey. Hem gelen oyuncuya yazık hem takıma yazım hem de diğer oyunculara yazık. Şu anda kulüpler elindeki kaynaklarla, kendi imkanlarıyla belli bir noktaya bu işi taşımak zorunda. Benim düşüncem bu. Kulüp olarak böyle yapmaya çalışıyoruz. Elimizde her biri birbirinden değerli oyuncularımız var. Gaziantep FK'da lisanslı olan bütün oyuncularımız değerli. Bizde değersiz oyuncu yok. Kadro derinliğinden kaynaklı yer bulamayan isimler var. Yedek kulübesine baktığınızda birçok takımda direkt oynayacak oyuncular var. Bunu doğru şekilde değerlendirip, Erol hocamızın ve teknik ekibimizin doğru organizasyonlarıyla belli bir yere gelmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLE HERHANGİ BİR İLGİMİZ YOK"

Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak kadrolarına katacakları iddiaları üzerine de konuşan Kileci, "Son dönemlerde basında Oğulcan ile ilgili çok şey duyuyoruz. Bizim resmi olarak bir teklifimiz yok. Basında çok yerde çıkıyor bu. Çok farklı insanları bu kulübe getiriyorlar. Ben özellikle Oğulcan öne çıktığın için bunu söylemek istiyorum. çok değerli bir oyuncu. Mutlaka bir yere transfer olacaktır. Çok değerli bir oyuncu. Bizim eski oyuncumuzdur, çok sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz bir oyuncudur ama şu an için bizim Oğulcan ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yoktur" diyerek sözlerini tamamladı.

