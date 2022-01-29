Pjanic’ten özel açıkmalalar! Beşiktaş’taki enleri seçti...

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Miralem Pjanic, kendisi hakkında merak edilenleri ve kariyeri ile ilgili planlarını A Spor'a anlattı. İşte 31 yaşındaki Boşnak futbolcunun açıklamaları ve Beşiktaş'taki enleri...
"Şampiyon takımın bir parçasıyım. Türkiye muhteşem, İstanbul harika. Ailem de ben de burada çok mutluyuz. Barcelona ile devam eden iki yıllık sözleşmem var. Kariyerimle ilgili gelecekte neler olur bilemiyorum ama bu takımın oyuncusu olmak beni mutlu ediyor. Eğer iş kalmak ya da kalmamak boyutuna gelirse ben Beşiktaş'ta kalmak isterim."
SÜPER KUPA MAÇINDA ÇOK GERGİNDİM
"Süper Kupa maçında kendimi iyi hissetmiyordum. Katar'dan sonraki dönüşte Kovid-19 testim pozitif çıktı. Belki de o gün rahatsızlığım vardı. Çok gergindim. Elimden geleni yaptım. Kupayla eve dönmeyi istiyordum. Hak ettiğimizi düşünüyorum, çok anlamlı bir başarıydı. Juventus'ta her sezon kupalar kazandım. Burada da kupalar kazanmak istiyorum. Umarım Türkiye Kupası'nı da müzemize götürürüz."
"TEKME YERSEM HAKEMLERE TEPKİ GÖSTERİRİM"
"Saha içerisinde sinirli biriyim. Herkesle konuşurum; oyuncularla, hakemlerle… O sinirli halimi görmemek için maçlarımın tekrarını izlemiyorum. Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarında bana yönelik sert fauller yapıldı. Çok fazla sert tekme aldığımda hakemlere tepki gösterebiliyorum. Hakemlerin sert müdahalelere izin vermemesi gerekiyor. Onlar da doğru kararlar vermek istiyor ama futbolcu sağlığının da düşünülmesi gerekiyor."
"MESSİ BANA ÇOK YARDIMCI OLDU"
"Çok fazla efsaneyle oynadım. Frikiğin ustası Juninho'dur. Ondan frikikleri öğrendim. Her futbolcunun tekniği var. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Messi ile sezon başı konuştuk. Birbirimize iyi dileklerde bulunduk. Altın Top'u kazandıktan sonra da telefonlaştık. Çok zeki biridir. Kendisi için en iyisini diliyorum. 1 yıl beraber oynadık. Bana çok yardımcı oldu."
PJANİC'İN ENLERİ
En şık giyinen futbolcu: N'Sakala
En kötü giyinen: Serdar Saatçi
En komik futbolcu: Vida
En sessiz futbolcu: Kenan, Güven
En fazla konuşan: Vida
Birlikte oynadığı en yetenekli futbolcu: Messi, Ronaldo, Totti
En fazla yemek yiyen futbolcu: Montero
SORU-CEVAP
Barcelona: Efsanevi bir kulüp
Messi: Zeki
Xavi: Sihirbaz
Camp Nou: Dünyadaki en güzel statlardan birisi
Vodafone Park: En muhteşem atmosfer
Sergen Yalçın: Türkiye'de efsane
Koeman: Eski hoca!
Türkiye: Güzel ülke
Bosna Hersek: Aşkım, güzel ülkem