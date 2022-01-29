Pjanic’ten özel açıkmalalar! Beşiktaş’taki enleri seçti...

"Şampiyon takımın bir parçasıyım. Türkiye muhteşem, İstanbul harika. Ailem de ben de burada çok mutluyuz. Barcelona ile devam eden iki yıllık sözleşmem var. Kariyerimle ilgili gelecekte neler olur bilemiyorum ama bu takımın oyuncusu olmak beni mutlu ediyor. Eğer iş kalmak ya da kalmamak boyutuna gelirse ben Beşiktaş'ta kalmak isterim."



SÜPER KUPA MAÇINDA ÇOK GERGİNDİM

"Süper Kupa maçında kendimi iyi hissetmiyordum. Katar'dan sonraki dönüşte Kovid-19 testim pozitif çıktı. Belki de o gün rahatsızlığım vardı. Çok gergindim. Elimden geleni yaptım. Kupayla eve dönmeyi istiyordum. Hak ettiğimizi düşünüyorum, çok anlamlı bir başarıydı. Juventus'ta her sezon kupalar kazandım. Burada da kupalar kazanmak istiyorum. Umarım Türkiye Kupası'nı da müzemize götürürüz."