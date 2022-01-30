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Giriş Tarihi: 30.1.2022 14:20

Antalyaspor'da Enzo Crivelli'nin sözleşmesi feshedildi

DHA
Antalyaspor’da Enzo Crivelli’nin sözleşmesi feshedildi

Antalyaspor, sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Enzo Crivelli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralık olarak Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan Enzo Crivelli'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Kırmızı beyazlı ekibin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Başakşehir Futbol Kulübü'nden kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



Antalyaspor ile 12 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçında 550 dakika forma giyen Crivelli, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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Antalyaspor'da Enzo Crivelli'nin sözleşmesi feshedildi
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