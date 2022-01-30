Antalyaspor’da Enzo Crivelli’nin sözleşmesi feshedildi

Kırmızı beyazlı ekibin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Başakşehir Futbol Kulübü'nden kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.





Antalyaspor ile 12 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçında 550 dakika forma giyen Crivelli, gol ya da asist katkısında bulunamadı.