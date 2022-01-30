Galatasaray’a transferde şok haber! Josuha Guilavogu’da pürüz çıktı

Süper Lig'in ikinci yarısında kötü gidişi durdurarak çıkışa geçmek isteyen Galatasaray, gözünü transfere çevirdi.

Kale, orta saha ve forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın gündemine Josuha Guilavogui geldi. Wolfsburg forması giyen deneyimli orta saha ile temasa geçen Cimbom, şok bir cevapla karşı karşıya kaldı.

Galatasaray'ın kadrosuna katmayı düşündüğü Josuha Guilavogui'da sorun çıktı.

Galatasaray'a gelmeyi çok istediğini ifade eden 31 yaşındaki orta saha, "Transfer görüşmelerindeki yaklaşım hoşuma gitmedi. Bordeaux'ya sıcak bakıyorum. Gomis'le beraber oynamayı çok istedim ama olmadı" dedi.



Josuha Guilavogui'nın rotasını Fransa'ya çevirdiği öğrenildi.