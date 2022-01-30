Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kırıkkalespor’dan net galibiyet.3-0
Giriş Tarihi: 30.1.2022 17:17

Kırıkkalespor’dan net galibiyet.3-0

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkalespor’dan net galibiyet.3-0

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor,  ligin 20. haftasında Edirnespor’u konuk etti. Başpınar Stadyumu’nda soğuk bir havada oynanan müsabaka 3-0 lık Kırıkkalespor galibiyeti ile sonuçlandı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, bir haftalık seyircisiz oynama cezasının ardından evinde taraftarlarının önünde çıktığı maçta Edirnespor ile karşı karşıya geldi. Kırıkkalespor için kritik öneme sahip olan müsabakada Şimşekler sahadan 3-0 lık skorla galip ayrıldı. Maça hızlı başlayan Kırıkkalespor, 6.dakikada sol kanattan çevrilen topu, arka direkte klas bir şekilde tamamlayan Emrah Sürücü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı boyunca baskılı oyununu sürdüren Şimşekler, dakikalar 43'ü gösterdiğinde Ali Kemal ile skoru 2-0'a getirdi ve devreye 2-0 galip girdi.

SAHNE ALİ KEMAL'İN
İlk yarıda bulduğu gollerle ikinci yarıda daha temkinli ve rahat bir maç çıkaran Kırıkkalespor'da dakika 66 'da sahneye bir kez daha Ali Kemal Özkan çıktı ve karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü attı. Sahadan 3-0 gibi net bir skorla ayrılan Şimşekler, dört haftadır süren galibiyet hasretine son verdi. Ligin 20. Haftasının ardından 36 puana ulaşan Kırmızı- Lacivertliler, 3.sırada yer aldı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Edirnespor künyesi:

STAT: Başpınar Stadyumu

HAKEMLER: Deniz Kükrek, Bekir Özçelik, Feyzullah Çimen, Doğukan Yıldırım

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR İLK 11: Yunus Emre Çabuker( DK.87 Fatih Uludağ), Emrah Sürücü (DK.79. Ufukcan Engin), Mehmet Albayrak, Yasin Reis(DK.66. Serkan Güler), Uğur Ayhan (DK.79. Furkan Külekçi), Ali Kemal Özkan (DK.79. Osman Destan), Onur Çakmakcı ,Reha Kurt, Yunus Emre Kar, Buğra Şahiner, Seyit Mehmet Söğüt

EDİRNESPOR KULÜBÜ İLK 11: Kaan Dorak (DK.84. İsmail Karakaş), Gencay Ertan, Sertaç Gökaltın (DK.73.Erkan Şentürk), Gökay Eser(DK.73. Atakan Serin), Evren Üstündağ, Barış Dillioğlu (DK.84. Günay Gençel), Semih Ceylan, Çağlar Özer, Furkan Sakı, Berk Nebioğlu, Emrah Bedir

SARI KARTLAR: Kırıkkale Büyük Anadoluspor- ( DK.45+1.Yasin Reis,DK.46. Yunus Emre Çabuker)
Edirnespor- ( DK.33. Kaan Dorak, DK.45+1 Sertaç Gökaltın, DK.45+5. Berk Nebioğlu, DK.75. Barış Dillioğlu, DK.86.Furkan Sakı)

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu köyden 120 doktor, 100 tıp öğrencisi çıktı
Son dakika | İmamoğlu'nun 'BALIK' pervasızlığı tam gaz: İngiliz elçiyle lezzet konuşmuş!
CHP’li Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet tarifesine müfettişler el koydu
Son dakika: İstanbul Çatalca'da minibüs devrildi! Çok sayıda polis yaralı!
Kapsam genişletildi, ödemeler de arttırıldı! 500 bin gence gelir kapısı
Hülya Koçyiğit yakın dostu Fatma Girik’in vefatının ardından ilk kez anlattı! 'O sözleri unutamıyorum'
CHP’li Seyit Torun’dan “Ekrem İmamoğlu” itirafı: Hata yaptık
THY, Murat Ongun'un iddialarını yalanladı: Kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapanlara itibar etmeyin
Bekir Bozdağ’ın adı bile FETÖ’cüleri hoplatmaya yetti
Mecdelli
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkalespor’dan net galibiyet.3-0
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA