Kırıkkalespor’dan net galibiyet.3-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, bir haftalık seyircisiz oynama cezasının ardından evinde taraftarlarının önünde çıktığı maçta Edirnespor ile karşı karşıya geldi. Kırıkkalespor için kritik öneme sahip olan müsabakada Şimşekler sahadan 3-0 lık skorla galip ayrıldı. Maça hızlı başlayan Kırıkkalespor, 6.dakikada sol kanattan çevrilen topu, arka direkte klas bir şekilde tamamlayan Emrah Sürücü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı boyunca baskılı oyununu sürdüren Şimşekler, dakikalar 43'ü gösterdiğinde Ali Kemal ile skoru 2-0'a getirdi ve devreye 2-0 galip girdi.

SAHNE ALİ KEMAL'İN

İlk yarıda bulduğu gollerle ikinci yarıda daha temkinli ve rahat bir maç çıkaran Kırıkkalespor'da dakika 66 'da sahneye bir kez daha Ali Kemal Özkan çıktı ve karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü attı. Sahadan 3-0 gibi net bir skorla ayrılan Şimşekler, dört haftadır süren galibiyet hasretine son verdi. Ligin 20. Haftasının ardından 36 puana ulaşan Kırmızı- Lacivertliler, 3.sırada yer aldı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Edirnespor künyesi:



STAT: Başpınar Stadyumu

HAKEMLER: Deniz Kükrek, Bekir Özçelik, Feyzullah Çimen, Doğukan Yıldırım

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR İLK 11: Yunus Emre Çabuker( DK.87 Fatih Uludağ), Emrah Sürücü (DK.79. Ufukcan Engin), Mehmet Albayrak, Yasin Reis(DK.66. Serkan Güler), Uğur Ayhan (DK.79. Furkan Külekçi), Ali Kemal Özkan (DK.79. Osman Destan), Onur Çakmakcı ,Reha Kurt, Yunus Emre Kar, Buğra Şahiner, Seyit Mehmet Söğüt

EDİRNESPOR KULÜBÜ İLK 11: Kaan Dorak (DK.84. İsmail Karakaş), Gencay Ertan, Sertaç Gökaltın (DK.73.Erkan Şentürk), Gökay Eser(DK.73. Atakan Serin), Evren Üstündağ, Barış Dillioğlu (DK.84. Günay Gençel), Semih Ceylan, Çağlar Özer, Furkan Sakı, Berk Nebioğlu, Emrah Bedir

SARI KARTLAR: Kırıkkale Büyük Anadoluspor- ( DK.45+1.Yasin Reis,DK.46. Yunus Emre Çabuker)

Edirnespor- ( DK.33. Kaan Dorak, DK.45+1 Sertaç Gökaltın, DK.45+5. Berk Nebioğlu, DK.75. Barış Dillioğlu, DK.86.Furkan Sakı)