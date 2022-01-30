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Giriş Tarihi: 30.1.2022 17:53 Son Güncelleme: 30.1.2022 18:05

Son dakika: Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da! İşte anlaşmanın detayları...

İHA
Son dakika: Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray’da! İşte anlaşmanın detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray taraftralarının istediği transfer gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'den ayrılan eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile her konuda anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın 36 yaşındaki Fransız forvetin transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor. İşte transferin detayları...

Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Galatasaray eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de oynayan Gomis serbest statüde bulunuyordu. Sarı-kırmızılıların Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı oldu.

Galatasaray'dan sonra oynadığı Al Hilal takımında 150 resmi karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu 108 gol kaydetti.

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Son dakika: Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da! İşte anlaşmanın detayları...
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