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Giriş Tarihi: 30.1.2022 08:47

Son dakika: Galatasaray'da transfer operasyonu ve temizlik harekatı! Babel-Morutan ikilisinden...

Son dakika: Galatasaray’da transfer operasyonu ve temizlik harekatı! Babel-Morutan ikilisinden...

Son dakika haberi... Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da gözler yapılacak transferlere çevrildi. Yönetimi istifaya çağıran ve oynanan futboldan memnun olmayan taraftar, takımın güçlenmesini istiyor. Domenec Torrent'in de onayıyla Muslera'nın yokluğunda kaleyi korumak için Barcelona B takımında forma giyen İnaki Pena transfer edildi. Resmi açıklama henüz gelmedi. Diğer yandan Galatasaray'da yabancı kontenjanını açmak için gönderilecek isimler de netleşti. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 3'e düşen Galatasaray, kabus gibi bir sezon geçiriyor. Fakat aynı Galatasaray, Avrupa'da grubu lider tamamladı.

Fatih Terim'in gönderilmesinden sonra göreve gelen İspanyol hoca Domenec Torrent ise çıktığı 3 maçı da kaybetti. Ara transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken Galatasaray'da transfer operasyonu ve temizlik harekatı da başladı.

ACİL EYLEM PLANI DEVREYE GİRDİ

Lige verilen arada hazırlık maçında alınan 6-2'lik Tuzlaspor yenilgisi, Galatasaray'da yönetimin acil eylem planını devreye sokmasına sebep oldu.

Yapılacak takviyeler için elini çabuk tutma kararı alan sarı-kırmızılılar, gönderilecek isimler için de düğmeye bastı. İşte madde madde Aslan'ın yol haritası:

G.SARAY İLK TRANSFERİ KALEYE OLDU: İNAKİ PENA 4 AYLIĞINA KİRALANDI

Dortmund'un 31 yaşındaki kalecisi Bürki ile anlaşma bozulunca Barcelona B Takımı'ndan İnaki Pena 4 aylığına kiralandı. Kaleci krizini 22 yaşındaki İspanyol file bekçisiyle çözen Cimbom, diğer sorunlarına yöneldi.


6 NUMARA ARAYIŞI SON HIZ SÜRÜYOR

Orta sahaya iki takviye düşünen sarı-kırmızılıların 8 numara adayı Gedson FernandesBenfica 1 buçuk yıllık kiralama teklifinde 1 milyon Euro'ya indi. 6 numara olarak istenen Wolfsburg'dan Guilavogui, Bordeaux yolunda. Roma'dan Diawara listedeki yerini koruyor.

GOMİS YABANCI KONTENJANINI BEKLİYOR - BABEL&MORUTAN İKİLİSİNDEN BİRİ GÖNDERİLECEK

Forvet transferinde Gomis beklemede. Fransa'dan St.Etienne'den teklif alan 36 yaşındaki golcünün önceliği G.Saray. Ancak yabancı kontenjanı dolu... Luyindama ile birlikte Babel-Morutan ikilisinden biri gönderilecek.

HALİL 10 NUMARAYA

Galatasaray'ın başında çıktığı 4 maçı da kaybeden teknik direktör Torrent, transferlere göre kadrosunu değiştirecek. Kaleyi Pena'ya teslim edecek İspanyol teknik adam, Taylan-Berkan ikilisi yerine yeni orta saha merkezi oluşturacak, Halil'i 10 numaraya çekip gol sorununu Gomis'le çözecek.

ASLAN'IN KİRALIK AŞKI!

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'da kiralık forma giyen Gedson Fernandes 18 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atarken, 3 asist yaptı. Portekizli oyuncu bu sezon Benfica'da ise 4 karşılaşmada şans bulurken 107 dakika sahada kaldı.

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Son dakika: Galatasaray'da transfer operasyonu ve temizlik harekatı! Babel-Morutan ikilisinden...
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