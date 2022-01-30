Trabzonspor’a kötü haber! Anastasios Bakasetas antrenmana çıkmadı

Dayanıklılık çalışmasıyla son bulan antrenmana sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür katılırken, izinli olan Bruno Peres, ağrıları nedeniyle dinlenen Marek Hamsik ile Covid-19 testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan Anastasios Bakasetas katılmadı.