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Giriş Tarihi: 31.1.2022 11:19 Son Güncelleme: 31.1.2022 11:23

Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Kamptan ayrıldı

Beşiktaş’a Ghezzal’dan kötü haber! Kamptan ayrıldı

Süper Lig'e verilen milli arada Antalya'da kampa giren Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Kalça ekleminde zorlanma tespit edilen Cezayirli yıldız, tedavisini İstanbul'da sürdürmek için Antalya kampından ayrıldı.

Süper Lig'e verilen milli arayı fırsat bilen ve Antalya'ya kampa giden Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekipte çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, yıldız isim Ghezzal'dan kötü haber geldi.

Kalçasında ağrı şikayeti bulunan Cezayirli yıldızın, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüllerde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Ghezzal'ın tedavisini İstanbul'da sürdürmek amacıyla Antalya'an ayrıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklama şöyle: Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.



Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır.

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Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Kamptan ayrıldı
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