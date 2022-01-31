Beşiktaş’a Ghezzal’dan kötü haber! Kamptan ayrıldı

Kalçasında ağrı şikayeti bulunan Cezayirli yıldızın, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüllerde zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Ghezzal'ın tedavisini İstanbul'da sürdürmek amacıyla Antalya'an ayrıldığı ifade edildi.
Yapılan açıklama şöyle: Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.
Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır.