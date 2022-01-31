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Giriş Tarihi: 31.1.2022 08:50

Campos devreye girdi, Luyindama gitti

SPOR SERVİSİ
Campos devreye girdi, Luyindama gitti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı olan Luis Campos ilk mesaisini Christian Luyindama'ya harcadı. Aslan, Luyindama için Portekiz'den Porto ve Belçika'dan Antwerp'le yaptığı görüşmeleri sonuçlandıramadı. Devreye giren Campos, Al-Taawon'u çalıştıran vatandaşı Portekizli teknik direktör Jose Gomes'le iletişime geçti ve Luyindama'yı önerdi. Boss (patron) lakaplı Kongolu stoper bu hamle sayesinde 3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Suudi Arabistan ekibine kiralandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı olan Luis Campos ilk mesaisini Christian Luyindama'ya harcadı. Aslan, Luyindama için Portekiz'den Porto ve Belçika'dan Antwerp'le yaptığı görüşmeleri sonuçlandıramadı.

Devreye giren Campos, Al-Taawon'u çalıştıran vatandaşı Portekizli teknik direktör Jose Gomes'le iletişime geçti ve Luyindama'yı önerdi. Boss (patron) lakaplı Kongolu stoper bu hamle sayesinde 3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Suudi Arabistan ekibine kiralandı.

Galatasaraylı yetkililer, Luyindama'yı kadrodan çıkardığını TFF'ye bildirdi. 28 yaşındaki savunmacı için Galatasaray kiralama bedeli almayacak ancak oyuncunun sezonun ikinci yarısında kazanacağı parayı Al -Taawon karşılaşacak.

6 NUMARAYA PULGAR
Bu arada Galatasaray 2 Şubat gece 00:00'a kadar UEFA'ya vereceği ek listeye yoğun mesai harcarken, 6 numara için İtalya'dan sürpiz bir ismi gündemine aldı. Sarı-Kırmızılar, Fiorentina'da forma giyen Şilili orta saha Erick Pulgar'ı satın alma opsiyonlu kiralayabilmek için görüşmelere başladı.

Kulübüyle 1.5 yıl sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu ikna edilirken, Fiorentina ile temaslar sürüyor. Aslan'ın iletişimde olduğu diğer isim de Mohamed Elneny...

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Campos devreye girdi, Luyindama gitti
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