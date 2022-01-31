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Giriş Tarihi: 31.1.2022 23:16 Son Güncelleme: 31.1.2022 23:16

Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu açıklaması!

AA
Çaykur Rizespor’dan Hamza Hamzaoğlu açıklaması!

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istifa edeceği söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yeşil-mavili kulüp yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı olmadığı gibi aksine her konuda uyumlu bir birliktelik söz konusudur" dedi.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun mutsuz olduğu, memnuniyetsizliğini yönetimle paylaştığı ve cuma gününe kadar süre verdiği, aksi takdirde istifa edeceği paylaşımları yapıldığı belirtildi.

Sosyal medyada bu tür söylemlerde bulunan kişilerin kendini bilmez, Çaykur Rizespor yönetimini ve teknik direktörünü bir tartışma ortamının içine çekme çabası içinde olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bunun üzerinden manipülasyon yapmaya çalışmanın planlı bir yıpratma operasyonunun bir parçası olduğunun farkındayız. Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı olmadığı gibi aksine her konuda uyumlu bir birliktelik söz konusudur. Kendisinin başarılı olacağından ve görevini hakkıyla yerine getireceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Buradan senaryo devşirerek yönetimimizi ve teknik heyetimizi töhmet altında bırakma çabası Rizespor hainleri için sonuçsuz kalacaktır. Gerçek Rizespor taraftarlarımıza saygıyla duyururuz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu açıklaması!
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