Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Christian Eriksen futbola ve Premier Lig'e geri döndü! Yeni takımı belli oldu...
Giriş Tarihi: 31.1.2022 13:23 Son Güncelleme: 31.1.2022 13:38

Christian Eriksen futbola ve Premier Lig'e geri döndü! Yeni takımı belli oldu...

AA
Christian Eriksen futbola ve Premier Lig’e geri döndü! Yeni takımı belli oldu...

EURO 2020'de geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle doktorların futbol oynamasında sakınca olacağı söylenen Christian Eriksen, futbola geri döndü. Daha önce Ajax'ın genç takımıyla antrenmanlara başlayan Danimarkalı yıldız, Premier Lig ekiplerinden Brentford'a imza attı.

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, sahada kalp krizi geçirdiği geçen yılın haziran ayından beri sahalardan uzak kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

6 AYLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 6 aylık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı. Geçen yıl düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek yere yığılan Eriksen, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayata dönmüştü.

Bu rahatsızlık sonrası kulübü Inter'in sözleşmesini feshettiği Eriksen, bir süredir Ajax'ın genç takımıyla antrenmanlara çıkıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun videosundan çok kaldığı otel konuşuldu! Geceliği 100 bin lira...
100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler! CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?
Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler
Son dakika: Kabine Toplantısında kritik konular masada! Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...
Bu köyden 120 doktor, 100 tıp öğrencisi çıktı
Son dakika | CHP'de 'rüşvet' sonrası tehdit timi skandalı!
Lale Manço Ahıskalı 23. ölüm yıl dönümünde Barış Manço'yu anlattı: Barış halk adamıydı ne koruması oldu ne şoförü!
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! Zirvede İstanbul var...
Buluştukları elçiler onlara ne anlatıyor?
Ay kardeş
ARKADAŞINA GÖNDER
Christian Eriksen futbola ve Premier Lig'e geri döndü! Yeni takımı belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA