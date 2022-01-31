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Giriş Tarihi: 31.1.2022 19:14 Son Güncelleme: 31.1.2022 19:35

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Huul City'ye transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh’in Huul City’ye transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, 20 yaşındaki İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh'in Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship ekiplerinden Hull City'ye sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, 20 yaşındaki İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklmada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City'e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında Zorya'ya kiraladığı Allahyar, Ukrayna ekibinde oynadığı 50 maçta 15 gol attı ve 7 asist kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin, 2019'da İran'ın İstiklal kulübünden transfer ettiği 20 yaşındaki forvet, Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıkarken daha önce İstanbulspor'a kiralanamıştı.

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Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Huul City'ye transferini resmen açıkladı!
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