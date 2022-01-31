Fransız ekibi Bordeuax, Marcelo ve Guilavogui’den sonra gözünü

Başakşehir'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Aston Villa'da forma giyen Mısırlı yıldız Trezeguet ve kulübü ile anlaştıklarını açıkladı.
Başakşehir, ara transfer döneminde Konyaspor'dan Serdar Gürler ve kulüpsüz olan Emre Çolak'ı kadrosuna katmıştı.
BORDEAUX TRANSER ATAĞA GEÇTİ
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Guilavogui'yi kadrosuna katan Bordeaux, stopere bir takviye daha yapmak istiyor.
BAŞAKŞEHİR'DE FORMA GİYEN NDAYİSHMİYE'YE FRANSA'DAN TALİP
Manchester United'da forma giyen 29 yaşındaki Phil Jones'u isteyen Fransız ekibinin alternatifi Başakşehir'den Youssouf Ndayishimiye oldu.
Ndayishmiye'yi takibe alan Fransız kulübü, Phil Jones transferinin olmaması ihitmaline karşılık Ndayishmiye'ye teklif yapacak. 23 yaşındaki oyuncunun Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi var.
Oyuncunun Transfermarkt'taki değeri ise 3.5 milyon euro.