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Giriş Tarihi: 31.1.2022 11:04 Son Güncelleme: 31.1.2022 11:17

Fransız ekibi Bordeuax, Marcelo ve Guilavogui'den sonra gözünü

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Fransız ekibi Bordeuax, Marcelo ve Guilavogui’den sonra gözünü

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Başkan Göksel Gümüşdağ, Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet ile anlaştıklarını açıkladı. Diğer yandan Başakşehir oyuncusu Youssouf Ndayishimiye için Fransa'dan talip çıktı.

Başakşehir'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Aston Villa'da forma giyen Mısırlı yıldız Trezeguet ve kulübü ile anlaştıklarını açıkladı.

Başakşehir, ara transfer döneminde Konyaspor'dan Serdar Gürler ve kulüpsüz olan Emre Çolak'ı kadrosuna katmıştı.

BORDEAUX TRANSER ATAĞA GEÇTİ

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Guilavogui'yi kadrosuna katan Bordeaux, stopere bir takviye daha yapmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR'DE FORMA GİYEN NDAYİSHMİYE'YE FRANSA'DAN TALİP

Manchester United'da forma giyen 29 yaşındaki Phil Jones'u isteyen Fransız ekibinin alternatifi Başakşehir'den Youssouf Ndayishimiye oldu.

Ndayishmiye'yi takibe alan Fransız kulübü, Phil Jones transferinin olmaması ihitmaline karşılık Ndayishmiye'ye teklif yapacak. 23 yaşındaki oyuncunun Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi var.

Oyuncunun Transfermarkt'taki değeri ise 3.5 milyon euro.

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Fransız ekibi Bordeuax, Marcelo ve Guilavogui'den sonra gözünü
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