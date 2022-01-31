Giresunspor'dan Okan Kocuk açıklaması! "G.Saray ile..."

Okan Giresunspor için bir şans, Giresunspor da o kaleci için bir şans. Yani gelip oynadığı için. Ama ben hani uzun zamandır Okan'ı takip ediyorum. Eski zamanlardan alt ligde oynadığı dönemlerden beri Okan çok iyi bir kaleci. Milli takımın kalesini alabilecek güçte ve o güveni sağlayan bir kaleci. Okan da burada olmaktan memnun. O da yani Giresunspor'da oynamaktan keyif alıyor. Burada eğleniyor, mutlu ve biz Okan'ın gerçekten devre arasında geri dönmesini hiç istemedik, tasvip etmedik. Para bazı şeyler için önemli. Ama bunun parasından daha önemli işin kimyasını bozmamanız yönünde. Takımın içindeki bazı şeyleri bozmamamız gerekiyor. Okan'ın burada kalmasını istiyoruz. Yine insanlar merak ediyor. Evet görüştük Galatasaray'la da. Başkanımız da görüştü, ben de görüştüm. Bazı şartlar söylediler. Biz de konuştuk ama bizim birinci önceliğimiz Okan'ın burada kalması. Fakat futbolu da biliyorsunuz. Her şey var. Başka türlü gelişmeler olursa onu da değerlendiririz ama biz kesinlikle Okan'ın burada kalmasını istiyoruz ki zaten haftaya artık Konyaspor maçı var. Tabii yani şimdi transfer işi çok dinamik bir iş biliyorsunuz. Çok çabuk gelişiyor. Ama bunun için de yeni bir kaleci transferi yapmak için zaten bir süre yok. Okan olmazsa da bizde yıllardır oynayan kalecilerimiz var. Onurcan, Göktan var genç kalecimiz altyapıdan çıkan kaleci ama dediğim gibi bunları hiç konuşmak istemiyorsun. Okan ile devam edeceğiz inşallah. Paradan ziyade oyuncu ve oyuncular şeklinde takası yönünde konuştuk" ifadelerini kullandı.





"EKSİKLİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Takımın transferleri ile ilgili konuşan Yamak, "Yeni transferimiz, on numaramız geldi. Oyuncumuz Brezilya'dan dün gece kampımıza katıldı Pierre. Genellikle on numara pozisyonda bir oyuncumuz. Yani bizim sayı olarak da eksiklerimiz oldu. Afrika Kupası'ndan dolayı örneğin orta sahada çok sıkıntı çektik. Erol Can Akdağ çapraz bağlarını kopardı. Oralarda eksiklerimiz oldu. Şimdi eksiklerimiz için hocamızla görüşüyoruz. Bizim birinci, ikinci bölgemiz aslında bayağı bir dolu ve oyuncularımız da gayet iyi gidiyor. Ama farklı yerlerde eksik olan yerlerimiz olursa tamamlayacağız. Bunu birazcık da milli takım dönüş, oyuncuların performansları, durumları sakatlıklarda malum zaten çok geniş bir kadromuz yok. Dar bir kadroyla çıkıyoruz. Burada eksik olan sayı olarak da eksik olduğumuz var. Oraları tamamlayacağız" diye konuştu.