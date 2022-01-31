Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'den 3 büyüklerin yıldızlarına kanca!
Giriş Tarihi: 31.1.2022 12:34 Son Güncelleme: 31.1.2022 12:41

Göztepe'den 3 büyüklerin yıldızlarına kanca!

DHA
Göztepe’den 3 büyüklerin yıldızlarına kanca!

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, orta saha bölgesi için; Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Galatasaraylı Aytaç Kara ve Trabzonsporlu Yunus Mallı'dan birini kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk 4 maçını kazanıp rahat nefes alan Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Altay derbisine iddialı hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ara dönemde golcü Di Santo, kaleci Piric, sol bek Moubandje ve orta saha Tannane'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların yerli takviyesi yapacağı bildirildi.

Özellikle orta alana oyuncu arayan Göztepe'nin Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Galatasaraylı Aytaç Kara ve Trabzonsporlu Yunus Mallı isimleri üzerinde durduğu kaydedildi.

Yönetimin 3 oyuncudan birini kadrosuna dahil edebilmek için yoğun mesai harcadığı vurgulanırken, yabancı kontenjanı nedeniyle Portekizli Andre Simoes ve Kolombiyalı Didier Moreno transferlerinin şimdilik askıya alındığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun videosundan çok kaldığı otel konuşuldu! Geceliği 100 bin lira...
100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler! CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?
Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler
Bu köyden 120 doktor, 100 tıp öğrencisi çıktı
Son dakika: Kabine Toplantısında kritik konular masada! Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...
Lale Manço Ahıskalı 23. ölüm yıl dönümünde Barış Manço'yu anlattı: Barış halk adamıydı ne koruması oldu ne şoförü!
Son dakika | CHP'de 'rüşvet' sonrası tehdit timi skandalı!
Buluştukları elçiler onlara ne anlatıyor?
Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3'ü ağır 28 yaralı
Hülya Koçyiğit yakın dostu Fatma Girik’in vefatının ardından ilk kez anlattı! 'O sözleri unutamıyorum'
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'den 3 büyüklerin yıldızlarına kanca!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA