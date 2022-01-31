Trabzon’da Manchester City modeli! Gençlere yatırım...

Özellikle, UEFA'nın plansızca para harcayan kulüplerin Finansal Fair-Play ile önüne geçme adına uyguladığı politikalardan canı yanan kulüplerin başında gelen Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir taraftan ise geleceğin temellerini oluşturma adına organizasyon planlaması da yapıyor.

Altyapı ile futbol eğitimine büyük bir önem veren Avcı, gelecek vadeden 19 ile 22 yaş arasındaki oyuncuları bordo-mavili kulübün bünyesine katarak gelişimlerini yakından takip ediyor.