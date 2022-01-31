Vedat Muriqi’nin yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe derken...

Mallorca, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'dan 27 yaşındaki Kosovalı golcü Vedat Muriqi'in kiralandığını duyurdu. İspanyol ekibi, Kosovalı oyuncunun sezon sonuna kadar takımın formasını giyeceğini açıkladı.
Vedat, bu sezon Lazio ile çıktığı 15 maçta gol atamazken sadece 1 asist kaydetti.
Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro karşılığında İtalyan ekibinin yolunu tutan Kosovalı golcü, Lazio kariyerinde toplamda oynadığı 49 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
İsmi transferde Fenerbahçe ile de anılan Vedat Muriqi, kariyerinin büyük bir bölümünü Türkiye'de geçirdi. Golcü oyuncu, Türkiye'de 210 maçta 76 gol attı.