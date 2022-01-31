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Giriş Tarihi: 31.1.2022 22:14 Son Güncelleme: 31.1.2022 22:19

Vedat Muriqi'nin yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe derken...

Vedat Muriqi’nin yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe derken...

İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca, Lazio'dan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'i kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Kosovalı forvet, transfer adı Fenerbahçe ile anılıyordu.

Mallorca, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'dan 27 yaşındaki Kosovalı golcü Vedat Muriqi'in kiralandığını duyurdu. İspanyol ekibi, Kosovalı oyuncunun sezon sonuna kadar takımın formasını giyeceğini açıkladı.

Vedat, bu sezon Lazio ile çıktığı 15 maçta gol atamazken sadece 1 asist kaydetti.

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro karşılığında İtalyan ekibinin yolunu tutan Kosovalı golcü, Lazio kariyerinde toplamda oynadığı 49 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

İsmi transferde Fenerbahçe ile de anılan Vedat Muriqi, kariyerinin büyük bir bölümünü Türkiye'de geçirdi. Golcü oyuncu, Türkiye'de 210 maçta 76 gol attı.

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Vedat Muriqi'nin yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe derken...
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