Yeni Malatyaspor’da Semih Kaya ile yollar ayrıldı

Son dakika... Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, deneyimli stoperi Semih Kaya ile yollarını ayırdı.
Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Malatyaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yaklaşık 1.5 yıldır Malatyaspor forması giyen Semih Kaya, takımdan ayrıldı.
Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen milli futbolcu, bir dönem Çek ekibi Spartak Prag'da da oynadı.