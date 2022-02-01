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Giriş Tarihi: 1.2.2022 08:08

Abdullah Avcı'nın rekabet planı tuttu!

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı’nın rekabet planı tuttu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın stratejisi tuttu. Açık ara liderlik koltuğunda oturan takımının heyecanını kaybetmemesi için oyuncuların idman performansını dikkate aldı, forma rekabeti arttı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, lige verilen arada futbolcularının rehavete kapılmaması için uyguladığı stratejide başarılı oldu. Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi antrenman performansına büyük önem veren tecrübeli hoca, rekabeti en üst seviyeye çıkartabilmek için özel idmanlarda her bölge için forma savaşı başlattı.

İdeal 11'in önemli isimlerini çift kale maçlarda sıklıkla değiştiren Avcı, kimsenin formasını garanti olarak görmesine izin vermedi. Daha az forma şansı bulan ve yeni transfer olan oyuncular da hocanın gözüne girebilmek için tüm gücüyle savaştı.

YUNUS MALLI ŞİMDİLERDE 11'İ ZORLUYOR
Trabzonspor'da ara döneme kadar takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yunus Mallı, son karşılaşmalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 29 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçı öncesi 11'i zorlamaya başladı.

Bakasetas'ın hastalığı nedeniyle maça yetişmeme ihtimali, Hamsik'in de tam olarak takımla antrenmanlara başlamaması nedeniyle yerli zorunluluğunu da fırsata çevirerek 11'de kendisine bir yer açmak istiyor.

GELECEĞİN SİGORTASI
Trabzonspor'da iki genç stoper Ahmetcan Kaplan ve Taha Altıkardeş, ligin ilerleyen bölümlerinde birlikte denenecek ve uzun yıllar hem bordo-mavili formaya hem de milli takıma hizmet etmeleri için adaptasyon sürecini geliştirmeye çalışacak. Avcı böylece gelecek sezonun iskeletini oluşturmaya çalışacak.

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Abdullah Avcı'nın rekabet planı tuttu!
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