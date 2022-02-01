Adnan Polat'tan flaş Burak Elmas sözleri! "G.Saray'da seçim..."

"CAMİA İÇERİSİNDE BÖLÜNMEYİ GİDERMEK LAZIM"

Camia içerisinde bölünmeler olduğuna ve bunun da giderilmesi gerektiğine dikkat çeken Adnan Polat, "2011 kongresinden beri Galatasaray camiası içerisinde gönlü kırılan, küskünler grubu var. Daha önce de söyledim, hançer yarası geçiyor da gönül yarası geçmiyor. Bir kere camia içerisinde bölünmeyi gidermek lazım. Onu gidermenin yolu da mali kongreden geçer, insanların gönlünü almak lazım. Yanlış olduğunu herkes kabul etti. Camia birlik beraberlik içerisinde Galatasaray yönetimini desteklerse, taraftarlar da bundan feyz alacağına inanıyorum. Galatasaray taraftarı son derece sağduyuludur. Önümüzdeki içeride oynayacağımız maçta Galatasaray taraftarının o stadı doldurup, takımı ve teknik heyeti desteklemesi lazım. Neticede Galatasaray'ın kaybetmesi en çok Galatasaraylıları üzüyor. Bir yerde silahı kendi ayağımıza ateşliyoruz. Özellikle Ultra Aslan içerisinde son derece tecrübeli arkadaşlar var, onlara da sesleniyorum; lütfen tribünler takımın lehine, teknik heyetin lehine, yönetimin lehine bağırsınlar. Çünkü bu dönem birlik beraberlik dönemi, onun da çimentosu tribünlerdir. Ruhu tribünlerdir" cümlelerine yer verdi.





"GELECEĞE BAKMAMIZ LAZIM"

'Siz başkan olsanız Fatih Terim ile ilgili aynı kararı verir miydiniz?' sorusuna Polat, "Geçmişin muhasebesini içeride yöneticiler yapsınlar, tecrübeleri ile ders çıkarmayı bilsinler. Bizim geleceğe bakmamız lazım. Biz önümüze bakalım, çünkü Galatasaray'ın aydınlık günlere ihtiyacı var" cevabını verdi.