Fenerbahçe’den Efecan Karaca atağı! Pazarlıklar başladı...

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Vitor Pererira'yı gönderdikten sonra takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getirmiş ve deneyimli hoca çıktığı 3 maçı da kaybetmemişti.
MAX MEYER VE ALLAHYAR TRANSFER OLDU
Fenerbahçe, dün Max Meyer'in Danimarka ekibi Midtjylland'a ve Allahyar'ın da Hull City'e transfer olduğunu açıkladı. Gözler şimdi de Fenerbahçe'nin takıma hangi oyuncuları transfer edeceğinde...
EFECAN KARACA İÇİN GÖRÜŞME YAPILIYOR
Fenerbahçe'den orta sahasını güçlendirmek için yerli oyunculara yöneldi. Bunlardan biri de Efecan Karaca oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Antalyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu başarılı oyuncunun transferi için görüşme halinde.
EFECAN KARACA TRANSFER SICAK FAKAT...
Efecan Karaca'nın da bu transfere sıcak baktığı fakat Alanyaspor'un da Efecan'ı vermeye istekli olmadığı ifade edildi. Fenerbahçe bu transfer için çok istekli. İki başkan arasında pazarlık devam ediyor. Perşembe gününden sonra bu transferle ilgili sonuç çıkacak. (A Spor - Ahmet Selim Kul)
FARİOLİ: EFECAN'IN TAKIMDAKİ YERİNİN DOLDURULMASI ZOR
Francesco Farioli: Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor. (TRT Spor)