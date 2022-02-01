Fenerbahçe’den Efecan Karaca atağı! Pazarlıklar başladı...

EFECAN KARACA TRANSFER SICAK FAKAT...

Efecan Karaca'nın da bu transfere sıcak baktığı fakat Alanyaspor'un da Efecan'ı vermeye istekli olmadığı ifade edildi. Fenerbahçe bu transfer için çok istekli. İki başkan arasında pazarlık devam ediyor. Perşembe gününden sonra bu transferle ilgili sonuç çıkacak. (A Spor - Ahmet Selim Kul)