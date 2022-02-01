Göztepe’de transfer hareketliliği! Galatasaray’dan Aytaç Kara bitti...

Aytaç Kara, Avrupa kupalarında ise yine toplam 6 müsabakada forma giyme şansı buldu. Göztepe'nin her konuda anlaşma sağladığı Aytaç, ezeli rakip Altay'ın altyapısından yetişip vitrine çıktı. Göztepe'nin Aytaç'ın dışında şimdilik herhangi bir takviye yapmayı planlamadığı bildirildi.

İÇ TRANSFERDE GÖZLER BUREKOVİC'TE

İç transferde de hareketli günler geçiren Göztepe, sol beki Dzenan Burekovic'le de yol ayrımına geldi. Bu sezonu genelde yedek olarak geçiren Boşnak oyuncuya Polonya'dan taliplerin olduğu ifade edildi. Göztepe'nin mevcut kadrosunda Burekovic'in yanı sıra Berkan Emir ve Francois Moubandje olmak üzere 3 sol bek bulunuyor.