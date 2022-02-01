Son dakika: Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul’a geldi! İşte ilk sözleri...

Son dakika haberi... Galatasaray, ara transfer döneminde eski golcüsü ve Süper Lig gol kralı olan Bafetimbi Gomis'i yeniden renklerine bağladı. Yaptığı paylaşımlarla Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Bafetimbi Gomis'i taşıyan uçak akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
GOMİS İSTANBUL'DA!
Galatasaray'ın 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, akşam saat 18.00 sularında İstanbul'a geldi.Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'da! İşte ilk sözleri
İstanbul'a gelen Bafetimbi Gomis, havaalanında basın mensuplarına açıklamlarda bulundu. Fransız golcü, "Çok mutluyum. Bir gün inşallah geri döneceğim demiştim ve bugün benim için özel bir gün. Çok gururluyum çünkü Galatasaray için oynamak özel bir his. Bu forma için oynamayı hak etmelisiniz."
"Galatasaray benim ailem, evime döndüğüm için çok mutluyum. Bir gün geri döneceğim demiştim. Bugün benim için özel bir gün. Çok gururluyum çünkü Galatasaray için oynamak özel bir his. İnşallah daha iyi olacağız ve birlikte birçok kupa kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Fransız golcü Gomis, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin ikinci yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.