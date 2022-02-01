Son dakika: Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul’a geldi! İşte ilk sözleri...

"Galatasaray benim ailem, evime döndüğüm için çok mutluyum. Bir gün geri döneceğim demiştim. Bugün benim için özel bir gün. Çok gururluyum çünkü Galatasaray için oynamak özel bir his. İnşallah daha iyi olacağız ve birlikte birçok kupa kazanacağız." ifadelerini kullandı.