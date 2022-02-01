Yeni transfer Gomis’in İstanbul’a geliş saati belli oldu!

Galatasaray, ara transfer döneminde eski golcüsü ve Süper Lig gol kralı olan Bafetimbi Gomis'i yeniden renklerine bağladı. Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Bafetimbi Gomis, bugün İstanbul'a geliyor.
GOMİS SAAT 17'DE İSTANBUL'DA OLACAK
Bafetimbi Gomis'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Gomis'i taşıyan özel uçağın 17:00'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapması beklenmekte.
Fransız golcü Gomis, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin ikinci yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.