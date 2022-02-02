Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'da Poko gecikti
Giriş Tarihi: 2.2.2022 11:30

Altay'da Poko gecikti

DHA
Altay’da Poko gecikti

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Göztepe derbisinin hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren düşme hattındaki Altay'da Gabonlu Andre Poko'nun henüz ülkesinden dönmediği belirtildi.

Gabon Milli Takımı'nda forma giyen tecrübeli futbolcu Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda Burkina Faso'ya 23 Ocak'ta elenmelerine rağmen Türkiye'ye dönüş yapmadı. Göztepe'de forma giydiği dönemde milli takımdan gecikmeli dönmesi nedeniyle kadro dışı kalan Poko yarın sona erecek Antalya kampını kaçırdı.

Siyah-beyazlı takımın önemli isimlerinden biri olan Gabonlu oyuncunun pazar günü derbide konuk olacakları eski takımı Göztepe'ye karşı forma giymesi bekleniyor. Öte yandan sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oynanan 4 müsabakada görev yapamayan sağ bek Cebrail ve son Konya maçında oynamayan Thaciano'nun iyileştiği İzmir ekibinde Serge Aka'nın tedavisi sürüyor. Özel izinle Hollanda'da tedavi gören Kappel takıma katılırken, kırmızı kart cezalısı Pinares ve sarı kart cezalısı Ceyhun derbide oynamayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi - Çinli iş adamına akılalmaz tuzak: Eşi 'kocamı soyuyorlar' diyerek isyan etti
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İBB'ye sert tepki: Yaptığımız tünelleri kapatıyorlar
Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Kentsel dönüşüm için son dakika kredi kararı: Başkan Erdoğan imzaladı
Faturayı kim ödedi?
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! AK Partilileri katletmekle tehdit ettiler
Ahmet Necdet Sezer Jurassic Park’ta ortaya çıktı
Rusya yaptırım tehditlerine rest çekti: Geri teper, karşılık veririz
Başımızı bu çuvala kim uydurdu?
İstanbul'da esrarengiz kazı! Güvenlik önlemleri gece boyunca devam etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'da Poko gecikti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA