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Giriş Tarihi: 2.2.2022 22:42 Son Güncelleme: 2.2.2022 22:46

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Gedson Fernandes açıklaması! "Belki bonservisini alırız..."

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran’dan Gedson Fernandes açıklaması! Belki bonservisini alırız...

Çaykur Rizespor Benfica'nın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Portekizli oyuncu, önümüzdeki günlerde imza töreniyle Rizespor'a imza atacak. Transferin perde arkasını Tahir Kıran, A Spor'a anlattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı. Bu transferin ardından başkan Tahir Kıran açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes transferinin arka planını attı.

Tahir Kıran'ın açıklamaları şöyle:

"Biz Rizespor olarak Gedson Fernandes'i Benfica'dan kiraladık ve ücretinin tamamını biz ödüyoruz. Sezon sonundaki karar Beşiktaş'a ait."

"Bizim kimseyle problemimiz yok. Galatasaray ile bir tersleşme gibi derdimiz de yok. Biz, kendi halinde bir Anadolu takımıyız."

"Gedson'u, sezon sonunda duruma göre belki bir daha kiralarız, hatta bizde mutlu olursa şartları zorlayıp belki bonservisini biz alırız."

Tahir Kıran'dan Gedson Fernandes açıklaması!

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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Gedson Fernandes açıklaması! "Belki bonservisini alırız..."
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