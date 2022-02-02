Fenerbahçe’den sürpriz hamle! Ozan Tufan geri dönüyor

Son dakika... Süper Lig'e verilen milli arada transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer haberi geldi. Sarı-lacivertli takım, İsmail Kartal'ın isteği üzerine Ozan Tufan'ı geri çağırdı.
Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, çareyi Ozan Tufan'da buldu.
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan geri dönüyor. Deneyimli teknik adam İsmail Kartal'ın Ozan'ı bizzat aradığı ve geri dönmesini istediği ifade ediliyor.
A Spor'un son dakika haberine göre Ozan Tufan, İstanbul'a doğru yola çıktı ve saat 14.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı kiralarsa sözleşmesine opsiyon koydurmuştu. Watford, Premier Lig'de kalırsa Ozan Tufan'ın bonservisini alacak.
Fenerbahçe ile Watford arasındaki bu anlaşmanın geçerliliğini koruduğu belirtiliyor.
DANNY ROSE TRANSFERİNDEN VAZGEÇİLDİ!
Fenerbahçe, Danny Rose'dan vazgeçti. Her konuda anlaşma sağlanan İngiliz sol bekin transferi iptal edildi. Sarı-Lacivertliler başka bir sol bek arıyor.