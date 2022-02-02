Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Ozan Tufan geri dönüyor
Giriş Tarihi: 2.2.2022 12:27 Son Güncelleme: 2.2.2022 12:42

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Ozan Tufan geri dönüyor

Fenerbahçe’den sürpriz hamle! Ozan Tufan geri dönüyor

Son dakika... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan geri dönüyor. A Spor'un son dakika haberine göre milli oyuncu saat 14.00 sularında İstanbul'da olacak.

Son dakika... Süper Lig'e verilen milli arada transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer haberi geldi. Sarı-lacivertli takım, İsmail Kartal'ın isteği üzerine Ozan Tufan'ı geri çağırdı.

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, çareyi Ozan Tufan'da buldu.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan geri dönüyor. Deneyimli teknik adam İsmail Kartal'ın Ozan'ı bizzat aradığı ve geri dönmesini istediği ifade ediliyor.

A Spor'un son dakika haberine göre Ozan Tufan, İstanbul'a doğru yola çıktı ve saat 14.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı kiralarsa sözleşmesine opsiyon koydurmuştu. Watford, Premier Lig'de kalırsa Ozan Tufan'ın bonservisini alacak.

Fenerbahçe ile Watford arasındaki bu anlaşmanın geçerliliğini koruduğu belirtiliyor.

DANNY ROSE TRANSFERİNDEN VAZGEÇİLDİ!

Fenerbahçe, Danny Rose'dan vazgeçti. Her konuda anlaşma sağlanan İngiliz sol bekin transferi iptal edildi. Sarı-Lacivertliler başka bir sol bek arıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi - Çinli iş adamına akılalmaz tuzak: Eşi 'kocamı soyuyorlar' diyerek isyan etti
Kentsel dönüşüm için son dakika kredi kararı: Başkan Erdoğan imzaladı
Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İBB'ye sert tepki: Yaptığımız tünelleri kapatıyorlar
Milli Savunma Bakanı Akar: Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
Faturayı kim ödedi?
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! AK Partilileri katletmekle tehdit ettiler
Ahmet Necdet Sezer Jurassic Park’ta ortaya çıktı
Son dakika - Kılıçdaroğlu yine duvara tosladı! 'İhale' iftirası gözler önüne serildi: İşte 7 yalan 7 gerçek
Başımızı bu çuvala kim uydurdu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Ozan Tufan geri dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA